Делегации России и Украины встретятся на саммите по украинскому зерну в Турции

Представители России, Украины, Турции и ООН встретятся 13 июля в Стамбуле, чтобы обсудить механизм вывоза украинского зерна. Об этом заявило Минобороны Турции.

«Завтра в Стамбуле пройдут переговоры по отгрузке украинского зерна на международные рынки», — объявил министр национальной обороны Хулуси Акар.

В мероприятии примут участие делегации министерств обороны Турции, России и Украины, а также представители ООН. Министр национальной обороны добавил, что усилия президента Турции Реджепа Эрдогана по решению вопроса «получили положительное развитие».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях G20 напомнил, что в портах Украины заперто менее 1% от общего объема мирового производства зерна. Это количество не влияет на продовольственную безопасность.