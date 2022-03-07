Украинские власти отказались от гуманитарных коридоров, предложенных Россией

Власти Украины выступают против открытия гуманитарных коридоров, которые предложила Россия. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук на очередном брифинге.

«Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров. Не поедут наши люди из-под Киева в Беларусь с тем, чтобы потом самолетами полететь в Российскую Федерацию», — сказала Верещук.

Ранее Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине сообщил, что ВС РФ объявляют режим тишины с 10:00, чтобы мирные жители могли покинуть Киев, Мариуполь, Харьков и Сумы.

Верещук также обратилась к властям США, Великобритании и Франции, чтобы открыть другие гуманитарные коридоры, которые, по ее мнению, были бы реальными.

Российская сторона предложила Украине открыть гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум, чтобы эвакуировать жителей в Россию и Белоруссию.

Сегодня Минобороны РФ сообщило, что для вывода населения было сформировано шесть гуманитарных коридоров. Один ведет из Киева в Гомель, еще два организовано из Мариуполя в Запорожье и Ростов-на-Дону. Также обеспечен коридор из Харькова в Белгород, еще два из Сум в Белгород и Полтаву.