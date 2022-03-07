Мединский назвал военным преступлением действия националистов на Украине

Использование украинскими националистами мирных жителей в качества щита — это военное преступление, заявил Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной. Он подчеркнул, что такие случаи должны быть расследованы.

Перед началом третьего раунда переговоров Мединский рассказал журналистам один эпизод, который произошел накануне, в 17:00, написало БелТА.

«На восточной окраине Мариуполя — города, блокированного милицией Донбасса, — в районе проспекта Победы небольшая группа из 20–25 автоматчиков (участников националистического батальона — прим. ред.) попыталась выйти из города через позиции донецкой милиции», — сообщил он.

При этом, по словам Мединского, националисты вели перед собой примерно 150 мирных жителей, включая детей и женщин. Стояли у них за спинами.

«Бойцы стрелкового батальона Донбасса стали кричать: „Ложись!“ Начался так называемый перекрестный огонь, в результате которого с двух сторон четверо мирных жителей были убиты, пятеро ранены. Эти бойцы-националисты тоже были частично уничтожены, частично разбежались», — уточнил он.

Мединский добавил, что эта история — пример того, как работает гуманитарный коридор в понимании некоторых украинских руководителей, которые не подчиняются официальным властям страны.

Новый раунд переговоров сторон сегодня пройдет в Беловежской Пуще, написала «Газета.ru».