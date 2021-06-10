Встреча в окружении цветов. Чем известна вилла Ла Гранж, куда приедут Путин и Байден

Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена пройдут на легендарной вилле Ла Гранж на берегу Женевского озера. Место отличается красотой и необычной историей.

О месте проведения саммита сообщил федеральный департамент иностранных дел Швейцарии. Информацию о том, что встреча двух президентов пройдет на вилле Ла Гранж, подтвердил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также сообщил, что Путин прилетит на саммит в Женеву непосредственно в день переговоров с Байденом.

«Швейцария благодарит обе страны за доверие, выраженное при выборе Женевы», — добавляется в сообщении МИД, опубликованном в Twitter.

Источник фото: flickr

Виллу уже подготавливают к визиту глав государств. Там провели генеральную уборку, а парк закрыли для посетителей. Вокруг возводят большое ограждение. В районе постепенно усиливают меры безопасности. Например, там запретили парковать машины. Ограничения введут и на берегу Женевского озера, недалеко от парка. Там разместят средства ПВО, радары.

Вилла Ла Гранж

Виллу окружает одноименный парк, который как раз и решили огородить на время встречи президентов. Из окон здания открывается потрясающий вид на самый большой в городе розарий, старинные фонтаны и парусные лодки. В одном из залов виллы расположена библиотека, в которой хранятся десятки тысяч старинных и ценных книг.

Ла Гранж — место поистине легендарное. Первую виллу здесь построили еще во времена Римской империи. На территории парка и сегодня находятся руины, напоминающие о величественном прошлом. Также в окрестностях виллы нашли следы человеческой деятельности времен неолита.

Современный же вариант виллы строили и переделывали в XVIII–XIX веках. В 1917 году известный женевский политик и меценат Уильям Фавр передал здание в распоряжение руководства Женевы — «в вечное владение для услаждения и отдыха женевского населения». Теперь раз в год по записи в особняке проводятся экскурсии для всех желающих.

Ранее Ла Гранж также имела отношение к международному сообществу. В 1864 году на вилле прошли торжества по случаю заключения Женевской конвенции — договора, который нормирует охрану и облегчение участи больных и раненных на войне.

А в 1969 году в парке Ла Гранж папа римский Павел VI провел мессу, которую посетили около 70 тысяч человек.

Альтернатива легендарной вилле

Ранее издание Le Temps писало, что встреча глав России и США может пройти в женевском отеле InterContinental. Наиболее дешевый номер на двоих в InterContinental — от 180 тысяч рублей.

Именно там в 1985 году проходила встреча генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева с президентом США Рональдом Рейганом. Советско-американский саммит тогда посвятили разоружению.

В 2009 году в отеле InterContinental прошли переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и Хиллари Клинтон. Последняя на тот момент занимала пост госсекретаря США. Клинтон подарила Лаврову «кнопку перезагрузки», которая символизировала новый виток отношений между РФ и США. Правда, по ошибке на кнопке написали не «перезагрузка», а «перегрузка».

Грядущую встречу глав США и России можно назвать новым уровнем переговоров, раз политики предпочли отелю легендарную виллу. Саммит состоится 16 июня. Ожидается, что политики обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.