МИД Швейцарии объявил место проведения российско-американского саммита 16 июня. Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена пройдут на вилле Ла Гранж в Женеве.

«Культовая вилла Ла Гранж примет президентов Байдена и Путина 16 июня. Швейцария благодарит обе страны за доверие, выраженное выбором», — сообщило ведомство в Twitter.

Ранее в СМИ появилась информация, что парк Ла Гранж активно готовят к саммиту: проводят генеральную уборку территории, моют стены. Военные на специализированных грузовых машинах перевозят различную технику и заграждения, которые будут возводиться для безопасности на время проведения саммита, сообщал «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин обсудит с Джо Байденом ситуацию на Украине. Известно, что в саммите помимо Джо Байдена с американкой стороны примут участие госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщала «Газета.ru», и посол США в России Джон Салливан.

Вилла Ла Гранж находится вблизи Женевского озера и построена в XVIII веке. В пресс-службе госсовета Женевы сообщили, что ввели запрет на полеты беспилотников над городом и всей территорией Женевского кантона из-за встречи Байдена и Путина. Он продлится с 6:00 14 июня по 24:00 17 июня.