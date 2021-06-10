В Белом доме оценили атмосферу саммита после критики Байдена в адрес Путина

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки оценила возможное влияние на атмосферу саммита США — Россия после скандальных высказываний американского лидера Джо Байдена в адрес его российском коллеги Владимире Путине.

На брифинге, который состоялся накануне, журналисты спросили у Псаки, не будет ли саммит «неловким» после интервью Байдена телеканалу ABC, в котором американский президент грозил привлечь к ответу российского лидера за «вмешательство» в выборы в США.

«Президент давно знает президента Путина. Он никогда не сдерживался в выражении своих опасений или беспокойств, когда их (России — прим. ред.) поведение не отвечало демократическим ценностям. И он, безусловно, будет откровенен в этом и на предстоящей встрече», — ответила Псаки. Ее слова привело РИА «Новости».

По ее словам, дело не в дружбе, и не в доверии. Речь идет о том, что в интересах США, отметила представитель Белого дома.

«И, на наш взгляд, это движение к более стабильным и предсказуемым отношениям», — заключила Псаки.

До этого пресс-секретарь Белого дома заявила, что Байден в ближайшее время проведет ряд встреч в Европе, в том числе с российским коллегой Владимиром Путиным. К этим саммитам, по словам Псаки, американский лидер готовился 50 лет.

Байден 16 июня проведет переговоры с Путиным в Женеве. Перед этим у американского лидера запланирована встреча с британским премьером Борисом Джонсоном, а также саммит G7 и саммит США-НАТО.