Врачи ковидных больниц пригласили известных критиков массовой вакцинации побывать в красных зонах и моргах. Пока никто из адресатов не ответил согласием, но некоторые все же дали ответ на обращение врачей.

Российские медики, руководящие больницами, где спасают жизни пациентам с ковидом, написали открытое письмо к политикам, артистам театра и эстрады, которые скептически относятся к массовой вакцинации. Врачи пригласили звезд посетить красные зоны московских и петербургских больниц.

«Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь чем. Однако, учитывая то, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц», — сказано в послании.

Письмо подписали 11 врачей, в числе которых главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко, главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко, а также главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.

Ответ на открытое письмо врачей

Актер Оскар Кучера

По мнению Оскара Кучеры, врачи написали письмо не подумав. В разговоре с «360» актер уточнил, что ни один человек из тех, кто был упомянут в письме, не является антиваксером. По мнению Кучеры, врачи перепутали медицинские проблемы с социальными. Он подчеркнул, что ни он, ни другие адресаты открытого письма не отрицали ковид и не были против вакцинации.

«Выступаем только против социального разделения и всеобщей обязательной вакцинации. И тут мы на одной стороне с нашим президентом. Он сказал — не должно быть поголовной вакцинации. И мы против поголовной вакцинации. Но почему-то нашего президента и нашу Конституцию не слушают. Зато приглашают нас в красную зону больницы!» — сказал Оскар Кучера.

Артист еще раз отметил, что он и его единомышленники не отрицают болезнь, а выступают против обязательного, насильственного вакцинирования. Кучера сказал, что он боится прививать своих детей непроверенным средством и не желает экспериментировать с препаратом, который находится на стадии испытаний.

Политик Вячеслав Лысаков

Лидер движения автомобилистов России «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков заявил «360», что гордится попаданием в список тех, кого пригласили в красные зоны больниц. При этом экс-депутат Госдумы отметил, что его удивило, почему главврачи не обращались к президенту, премьеру или вице-премьеру с открытым письмом по поводу массового сокращения российских больниц.

«За несколько последних лет было сокращено не менее половины существующих больниц. Если бы они не были закрыты, то сейчас загрузка существующих больниц была бы не 90-95%, как об этом сообщают главные врачи, а была бы 50%, не более того. И не было бы той паники и того ажиотажа, который существует сейчас», — сказал Вячеслав Лысаков.

Он также подчеркнул, что выступает не против вакцинации как таковой, а против принудительных прививок препаратами, не прошедшими полный цикл испытаний. По словам Лысакова, официальные источники не сообщают о негативных последствиях вакцинирования.

«Если уважаемые доктора хотят прояснить истину, то тогда нужно на федеральных каналах посадить за круглый стол апологетов вакцинации непроверенными препаратами и людей, имеющих альтернативную точку зрения, не менее известных в стране и мире, чем доктор Денис Проценко», — предложил Лысаков.

Он также опубликовал в своем Telegram-канале ответное открытое письмо, в котором обратился лично к главврачу Коммунарки: «Дорогой Денис! Я проигнорирую! Когда ты родился и еще даже сам не ходил на горшок, я уже работал на скорой, в выездной бригаде реанимации. Поэтому лично меня не стоит звать в красную зону и тем более в реанимацию или патанатомическое отделение».

Вакциноскептики вредят россиянам

Медики Подмосковья поддержали коллег и напомнили россиянам, что вакцинация — единственный выход, другого у варианта у людей нет. В беседе с «360» они подтвердили, что привитые люди легче переносят болезнь и лишь единицы попадают с ковидом в больницу.

Главный врач Воскресенской районной больницы № 2 Юрий Райхман заявил, что врачей-вакциноскептиков нужно лишать аккредитации даже при том кадровом голоде, который сейчас существует. Врач подчеркнул, что они не могут опираться ни на какую научную публикацию, потому что антивакцинальных профессиональных публикаций не существует. При этом медик подчеркнул дороговизну лечения от ковида.

«Если бы наши люди понимали, во сколько обходится бюджету лечение ковидных больных! Минимальная стоимость пациента — 109 тысяч рублей. А это деньги, которые могли бы быть направлены на лечение онкопациентов, пациентов с болезнями кровообращения, системными заболеваниями и так далее. То есть вакциноскептики отнимают деньги у пациентов, которые нуждаются в плановой медицинской помощи», — резюмировал Юрий Райхман.

Он добавил, что врачи узких специальностей, вплоть до стоматологов и психиатров, ушли в неотложную помощь. Соответственно, люди не могут попасть к стоматологу, психиатру, неврологу, гинекологу в течение 10 дней.