Подмосковные врачи назвали причины для вакцинации после открытого письма к антиваксерам

Еще не привитым жителям Московской области все же надо решиться на вакцинацию от коронавируса. Ведь таким образом они защитят не только себя, но и своих близких. Об этом заявили главный внештатный инфекционист Минздрава Московской области Ирина Шилкина и главврач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев.

«В очередной раз хочу обратиться к вам с просьбой — если кто-то еще не успел привиться, то сделайте это обязательно сейчас. К сожалению, мы в Московской области не достигли той необходимой степени вакцинации, которая должна быть. Желательно это 80-90%, но мы даже не достигли той минимальной цифры в 70%», — сказала Шилкина.

Фадеев напомнил, что антипрививочники подвергают опасности не только себя, но и своих близких, знакомых, коллег.

«Они могут болеть в скрытой форме, могут болеть бессимптомно, они могут легко переносить заболевание и тем самым являться распространителем вирусной инфекции. Только массовая вакцинация даст ощутимые результаты», — резюмировал он.

Шилкина отметила, что сейчас врачи научились бороться с ковидом, много жизней удалось спасти, но некоторые люди все же умирают.

«Вакцинируясь, вы способствуете тому, чтобы наши потери значительно уменьшились», — подчеркнула она.

По ее словам, у переболевшего человека формируется иммунитет, но он недлительный. Позже защиту даст только вакцинация. Внештатный инфекционист добавила, что после выздоровления может возникнуть постковидный синдром. У некоторых он длится более шести месяцев.

К тому же сейчас некоторые перенесшие СОVID-19 начинают заболевать аутоиммунными заболеваниями. Также ковид дает пуск онкологическим заболеваниям. Шилкина призвала послушать тех людей, которые работают в красных зонах.

«Мы все устали, мы хотим, чтобы эта ситуация поскорее закончилась. Мы хотим, чтобы наши жители были здоровы», — заключила она.

Открытое письмо к известным антиваксерам подписали 11 врачей. Они предложили противникам прививок посетить красные зоны.