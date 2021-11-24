Российские врачи написали открытое письмо к известным антиваксерам и предложили посетить красную зону

Главные врачи московских и петербургских больниц написали открытое письмо к публичным людям, которые выступают против прививок от коронавируса. Медики предложили провести их по красным зонам. В частности, послание обращено к главе партии КПРФ Геннадию Зюганову.

Документ оказался в распоряжении РИА «Новости». Также врачи обратились к вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, председателю «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, певцам Юрию Лозе и Кате Лель. Медики заявили, что знают об их отношении к вакцинации от коронавируса.

«Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь чем. Однако, учитывая то, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц», — сказано в письме.

Авторы документа выразили надежду, что, возможно, после таких экскурсий вышеназванные люди изменят свою позицию, и в итоге меньше людей станут умирать от ковида.

Послание подписали 11 врачей, в числе которых главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова московского департамента здравоохранения Валерий Вечорко, главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко, главный врач городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова Андрей Шкода, а также главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе 2021 года. Однако на сегодняшний момент коллективный иммунитет составляет чуть более 50%. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, для победы над пандемией надо достичь 80%. Она спрогнозировала, что таких показателей можно будет добиться до лета 2022 года.