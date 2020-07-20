Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев назначен врио губернатора Хабаровского края. Он входил в президентский резерв управленческих кадров, и коллеги отзываются о Дегтяреве как о человеке трудолюбивом и умеющем руководить.

Владимир Путин 20 июля назначил депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Предыдущего главу региона Сергея Фургала арестовали по подозрению в создании преступной группировки и организации убийств.

Оценка коллег

Дегтярев — опытный политик, который справится с руководством краем, считает зампредседателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Артур Таймазов. Он называет коллегу человеком с большим опытом и хорошими профессиональными качествами.

«Думаю, конечно, будет тяжеловато, но я уверен, что он справится. Рад за коллегу. Конечно, перед ним стоит нелегкая работа, но, зная его работоспособность, трудолюбие, думаю, что все должно получиться», — подчеркнул Таймазов в разговоре с «360».

Член комитета Марат Бариев выразил надежду, что с приходом Дегтярева жизнь в Хабаровском крае улучшится. «Будем надеяться, что [его профессиональные качества] помогут. Если приняли такое решение, то взвесили все возможности, все плюсы и минусы, все достоинства. Поэтому будем надеяться, что ситуация выправится», — сообщил «360» Бариев.

Законы под авторством Дегтярева

За время работы в Госдуме Дегтярев стал соавтором 158 законодательных инициатив, поправок и законопроектов. В 2018 и 2019 годах депутат активно продвигал законопроекты, связанные с развитием туризма в стране.

«Потом он инициировал организацию парламентского контроля за реализацией проектов по развитию туризма с участием федеральных средств. Почти на каждом комитете мы заслушиваем вопросы по регионам», — сказал Бариев.

Основной и самый значимый закон, который приняли во время руководства Дегтярева, — о звездности гостиниц, считает исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова. Важными были изменения в реестре туроператоров, законы о туристических информационных центрах и паломниках. Сейчас на рассмотрении Госдумы находится законопроект о регулировании деятельности гидов и гидов-переводчиков.

«Я очень рада за Михаила Владимировича, но мне очень жаль, что уходит такой председатель комитета. Основное его качество — умение вникать в проблемы. И решать эти вопросы, с одной стороны, жестко, а с другой — профессионально. Он обладает всеми деловыми качествами для хорошего руководителя», — подчеркнула Осипова.

Дегтярев вместе с председателем Российского союза молодежи, членом Общественной палаты Павлом Красноруцким участвовал в разработке закона о государственной молодежной политике в РФ.

«Хочу сказать, что Михаил — очень вдумчивый, глубоко мыслящий человек. Неслучайно он состоит в кадровом резерве [президента РФ]. Имеет опыт работы в регионе и на федеральном уровне. Он зарекомендовал себя как очень ответственный политик. Думаю, что доверие, которое ему оказал президент, он оправдает. Для этого у него все есть — и опыт, и необходимые знания», — пояснил Красноруцкий.

Биография

Михаил Дегтярев родился 10 июля 1981 года в Самаре. Окончил Самарский государственный аэрокосмический университет, после работал туристическим и радиоагентом, инженером в «Билайне» и СГАУ. C 2001 по 2003 год возглавлял региональное отделение молодежного движения «Идущие вместе». Избирался в местную городскую думу и Самарскую губернскую думу, участвовал в выборах мэров Самары и Москвы.

С 2011-го — депутат Госдумы. В парламенте VI созыва занимал пост зампредседателя комитета по науке и наукоемким технологиям. В частности, участвовал в разработке законопроектов, касающихся реформы образования в России.

В Госдуме VII созыва возглавлял комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. За это время он прошел программу подготовки управленческих кадров высшего уровня в РАНХиГС. Михаил Дегтярев состоит в кадровом резерве президента России.