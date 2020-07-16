Убийцы из Тимофеевской ОПГ. СК нашел «неопровержимые доказательства» связи Фургала с бандитами

Могут ли осудить Фургала

Убийства предпринимателей совершались в 2004–2005 годах. Для особо тяжких преступлений УК России устанавливает срок давности в 15 лет, и для Фургала этот срок уже должен подойти к концу. Однако в случае с убийством двух и более лиц, когда за преступление предусмотрена высшая мера наказания в виде пожизненного заключения, вопрос о прекращении дела остается на усмотрение суда. При этом, если суд откажется закрывать дело из-за истечения срока давности, Фургалу уже не будет грозить пожизненный срок.

Что выяснило следствие

СК считает Фургала причастным к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на бизнесмена Александра Смольского.

«Для следствия очевидно, что решения о совершении убийства принимались на фоне продвижения Фургалом и его соучастниками собственных коммерческих интересов», — заявили в ведомстве.

Кем были убитые

Евгений Зоря, как писал «Коммерсант«, был военным журналистом в Хабаровске. В середине 1990-х он уволился из Вооруженных сил и занялся бизнесом. Начинал с челночных поездок за границу, затем создал сеть торговых киосков, после открыл производство — его компании среди прочего занимались изготовлением пластиковых окон и торгового оборудования. Из Хабаровска Зоря уехал в Канаду и открыл бизнес там. Во время очередного визита на родину в октябре 2004 года его расстреляли неподалеку от дома.

По словам источников РБК, близких к следствию, у Зори была тяжба в арбитражном суде с двумя предпринимателями — главой ООО «Миф-Хабаровск» Фургалом и его деловым партнером, совладельцем завода «Амурсталь» Николаем Мистрюковым. Зоря судился с ними за один из корпусов обанкротившегося завода ЖБИ-2, где находилось предприятие по сбору лома «Миф-Хабаровск». Арбитраж признал, что корпус находился в собственности у Зори, но произошло это уже после его смерти, добавляет СК.

Источник фото: РИА «Новости»

Второй жертвой «Фургала и его соучастников», по версии следствия, стал деловой партнер нынешнего губернатора, в прошлом, как писал «Коммерсант», участковый Центрального РОВД Хабаровска Олег Булатов. Вместе с Фургалом он работал в компании «Миф-Хабаровск», продававшей металлолом за рубеж. Затем создал собственный бизнес, взяв Фургала в партнеры. Принадлежавшее Булатову ООО «Вест-Маркетинг» занималось тем же самым, что и компания «Миф».

Булатова застрелили в 2005 году, когда он ставил машину в гараж. Фургал тогда заявлял, что «ничего не предвещало убийства», и полагал, что «вряд ли оно связано с коммерческой деятельностью».

СК считает, что Булатов заподозрил Фургала в причастности к убийству Зори, и из-за этого поплатился жизнью. После убийства Фургал завладел долей Булатова в компании «Миф».

Также губернатора подозревают в покушении на амурского предпринимателя Александра Смольского в 2005 году. СК считает, что конфликт произошел из-за конкуренции на рынке приема металла. Когда Фургал открыл пункт приема в Амурской области, то якобы требовал от Смольского, чтобы тот снизил закупочную цену или ушел с рынка. Когда конфликт решить не удалось, Фургал «через соучастников» организовал покушение на конкурента. В гараж, где он находился, бросили две гранаты. Взорвалась лишь одна из них, Смольский не получил серьезных травм. Бизнесом он занимается до сих пор, а о том случае вспоминать не хочет.

Источник фото: РИА «Новости»

Кроме того, Фургала проверяют на причастность к убийствам коммерсантов Александра Адамова и Романа Сандалова, рассказал источник РБК. Сандалова убили в 2004 году, на следующий день после конфликта с работниками металлобазы «Миф-Хабаровск». По словам источника, коммерсант занимался сбором металлолома и сдавал его компании оптом. За очередную партию лома сотрудники базы не заплатили, и Сандалов вывез его оттуда «самостоятельно».

После этого Фургал якобы дал своим охранникам команду разобраться с Сандаловым, и один из них, по совместительству его личный водитель Владимир Журавлев, совершил убийство. «Это стало ясно из материалов телефонной прослушки», — сказал собеседник. В 2004 году Журавлева объявили в розыск, в 2008 году он явился с повинной, а дело против него переквалифицировали по статье «Причинение смерти по неосторожности». При обыске в квартире у Фургала тогда нашли патроны, аналогичные тем, из которых застрелили Сандалова, сообщил источник. Теперь следствие считает, что Сандалова устранили «в угоду коммерческим интересам».

По версии Следственного комитета, непосредственными исполнителями убийств, «которые организовали Фургал и его соучастники», были бандиты из преступной группировки «тимофеевские». В начале 2000-х с этой ОПГ был тесно связан Андрей Карепов — помощник Фургала во времена, когда тот был депутатом Государственной думы.

Кто такие «тимофеевские»

Михаил Тимофеев, которого СМИ называют «авторитетным бизнесменом», был арестован в Хабаровске в 2011 году и осужден на восемь лет строгого режима за вымогательство денег с таксистов в составе организованной преступной группы.

Тимофеев возглавлял закрытый спортивный клуб «Моисей» — его участников следствие и посчитало ОПГ. Банду также иногда называли «моисеевскими». На момент ареста Тимофеев был внештатным помощником депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Фургала.

Вместе с Тимофеевым были осуждены его приближенные Сергей Кондрашкин и Олега Кулиша (последний дал показания на подельников). Еще двоих членов спортклуба «Моисей» Евгения Давыбеду и Дмитрия Балабко лишили свободы за то, что в 2007 году она забили битами Андрея Леонтьевского из конкурирующего клуба «Панкратион».

По данным следствия, Михаил Тимофеев вмешался в конфликт Зори с Фургалом. По данным источника РБК, вначале спортсмен предлагал Зоре убить Фургала, а когда тот отказался, сговорился с его конкурентом. После убийства Тимофеевская ОПГ охраняла площадки ООО «Миф», утверждает источник.

Зоря выступал в арбитражном суде против Фургала и бывшего совладельца завода «Амурсталь» Николая Мистрюкова — на тот момент соучредителя владивостоксого ООО «Миф». Фургал был директором этой компании.

Какие доказательства у следствия

В ноябре 2019 года давний бизнес-партнер Фургала Николай Мистрюков был задержан. Вместе с ним под арест отправились Марат Кадыров, Александр Карепов и Андрей Палей. Всех их заподозрили в причастности к убийству предпринимателя Евгения Зори. Защита Мистрюкова заявляла, что на него оказывается давление с целью добиться показаний «на иных лиц». Речь могла идти о главе Хабаровского края.

По данным источника РБК, Мистрюков заключил досудебное соглашение со следствием и рассказал о роли Фургала в убийствах.

В свою очередь, у СК «не вызывает никаких сомнений участие Фургала в качестве непосредственного заказчика убийств». Как заявили в ведомстве, помимо показаний свидетелей это подтверждается заключениями экспертиз, материалами оперативно-розыскной деятельности и иными сведениями.