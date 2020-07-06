Вождь темнокожих. Участие Канье Уэста в выборах назвали попыткой забрать чужие голоса
«Он мог баллотироваться ради распространения консервативных взглядов своего друга Трампа на афроамериканцев. Канье Уэст надеется, что благодаря ему, как темнокожей звезде, действующий президент получит больше голосов. Ведь музыкант может забрать голоса у Байдена, устранив соперника Трампа. Это очень эффективная новая стратегия», — заявил в разговоре с «360» американский политолог Эндрю Корыбко.
По его словам, Канье очень популярен и имеет большое влияние на американцев. Даже если люди не поддержат его как президента, они по крайней мере прислушаются к тому, что он скажет. С этой позицией согласен и советник Демократической партии США Антон Конев. Он также назвал рэпера известным сторонником Трампа.
Он пытается отобрать голоса афроамериканцев у Байдена, которого поддерживает темнокожее население. Однако сам по себе музыкант не обладает нужными качествами и знаниями, чтобы стать президентом. Вряд ли его в этом поддержат. Трамп же сейчас проигрывает. И это несмотря на этот шаг с рэперомАнтон Коневсоветник Демократической партии США.
По словам собеседника «360», решение музыканта стало для американцев сюрпризом. Сперва они даже задались вопросом, серьезно ли говорит рэпер. К тому же за его заявлением последовало сообщение от Пэрис Хилтон, которая якобы тоже хотела бы баллотироваться на пост главы США.
«Не думаю, что люди воспринимали кого-либо из них серьезно. Не думаю, что люди пойдут голосовать за Уэста даже в качестве шутки. Однако некоторые все же могут захотеть увидеть в его лице альтернативу двум старым белым мужчинам», — добавил Конев.
О своем желании вступить в президентскую гонку рэпер сообщил в духе Трампа — в Twitter. Правда, музыкант не уточнил, в каком именно году планирует это сделать. Хотя он и добавил хештег #2020Vision («Видение — 2020»). «Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее», — заявил Уэст.
По версии ABC News, к политике твит звезды отношения не имеет. Журналисты считают, что так рэпер может пытаться прорекламировать свой новый альбом God’s Country и трек из него Wash Us in the Blood. Сборник вышел как раз на этой неделе.