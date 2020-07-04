«Где-то убывает, где-то прибывает». Американцы рассказали, как живут во времена протестов и пандемии

В США началась вторая волна коронавируса. В стране резко увеличилось количество заболевших COVID-19. В некоторых штатах заново вводят ограничительные меры. При этом среди населения и без того растет безработица. На экономику государства также повлияли и протесты, вызванные убийством темнокожего. Американцы рассказали «360», как ситуация в стране сказывается на местных жителях.

«Положение улучшается»

Рассказывает Антон Конев, советник Демократической партии США, Олбани, штат Нью-Йорк

Протесты не влияют на экономику. Влияет продолжение коронавируса и неспособность государства сдержать распространение вируса. Влияют неоднозначные инструкции о масках и нежелание некоторых людей соблюдать социальную дистанцию. При этом 95% протестующих носит маски и поэтому заражения среди них мало.

Думаю, новые данные о том, что люди возвращаются на работу и уровень безработицы уменьшается, будут позитивно влиять на экономику. Положение улучшается, но оно не стабильно из-за коронавируса и увеличения количества заболевших в южных штатах Антон Конев житель США.

Государство очень помогает людям. Семьи с детьми уже получили по 1200 долларов на взрослого и по 500 на ребенка. Безработным платят обычные штатные выплаты, а также 600 долларов в неделю от федерального правительства. Сбои с подачей на пособие не происходят.

«Пострадали только торговые точки»

Рассказывает Эндрю Корыбко, американский политолог

Доллар упал из-за неопределенности по поводу переизбрания Трампа. Протесты и падение доллара не связаны между собой, так как протестующие не поразили ядро экономики. Однако закрытие многих предприятий и режим изоляции из-за коронавируса могли сыграть свою роль в упадке.

Могут ли протесты неизбежно вести к вреду для экономики? Здесь все индивидуально. Это зависит от того, где проходят протесты, какой эффект несут и приводят ли они к беспорядкам, которые разрушают центры производства. В США это пока не произошло. Пострадали только торговые точки Эндрю Корыбко житель США.

«Где-то убывает, где-то прибывает»

Рассказывает Влад Спектор, житель Нью-Йорка

Беспорядки особо не повлияли на страну в целом. Но локально — да. Коронавирус, конечно, сильно повлиял. В особенности это сказалось на среднем и малом бизнесе. Но с другой стороны, где-то убывает, где-то прибывает. В больших организация, типа Amazon, наоборот начались сумасшедшие сделки. Такие компании улучшают свои позиции. Рынок недвижимости почему-то в каких-то определенных штатах начал расти.

На мелкий бизнес, конечно, все это повлияло. Но у штатов есть политика стимуляции и дотаций, которая очень помогает предпринимателям. Поэтому не думаю, что люди особенно сильно почувствовали это все Влад Спектор житель США.

Конечно, происходящее повлияло на моих знакомых. Многие люди не работали. И тем, кто не работал, и вообще всем государство выделило деньги. Взрослым 1200 долларов, а на ребенка 500. Сейчас должны еще дать по две тысячи взрослым. Это очередной пакет помощи. Были те, кто могли работать дистанционно а-ля офисные сотрудники, они, конечно, продолжали работать из дома. Те, кто должен был как-то физически работать, они не работали.

Повлияло это все на нас, но, опять же, помощь тоже сказывается. Плюс во многих регионах таких, как Нью-Йорк, например, есть лазейки, позволяющие не платить аренду за квартиру. Это тоже неплохо.

«Падения экономики не видим»

Рассказывает Ольга Афанасьева, город Эппл-Вэлли, штат Миннесота

Считаю, что экономика в стране пока еще держится. Президент Трамп, как никто до него, поднял экономику на очень высокий уровень. Если вы посмотрите, как сократилась безработица, сколько бизнесов появилось, то увидите это. Протесты — это политическая игра демократов, которые хотят сделать все, чтобы Трамп не победил на выборах в ноябре.

Мы — местные — никакого падения экономики не видим. У нас было затишье из-за карантина. У меня такая работа, что я прихожу на дом к пожилым людям как медсестра, поэтому моя работа не останавливалась. Но был период, когда ехала на работу и машин почти не было Ольга Афанасьева жительница США.

Сейчас мы возвращаемся к прежней жизни. Предприятия начали вновь работать. Думаю, США — это такая крупная экономическая держава, что она поднимется. Сейчас, например, сезон продаж домов. У меня много знакомых риелторов, и сейчас прямо идет такой пик. Обычно у нас в такое время идет хорошая продажа, потому что основная масса переезжает летом из-за детей. Сейчас недвижимость просто улетает даже по завышенной цене. У нас иногда люди месяцами, годами продают и продать не могут, а сейчас буквально за несколько дней все уходит. Это тоже говорит о стабильности. Стройки продолжаются, дороги ремонтируются. Все нормально.

Крепкую и стабильную экономику не так легко развалить. Понадобится еще какой-то период времени, пока никакого ощущения нет. Мои знакомые, друзья и родственники, кто теряли работу, нашли новую. Муж мой стабильно работает. У меня две работы. Есть маленький бизнес по уборке домов. Он немного сдал, но я все равно работаю регулярно. Даже те деньги, которые мы получили от Трампа, они у нас уже несколько месяцев лежат, потому что и без того есть регулярный доход. А эти просто лежат у нас как запас, в котором мы пока не нуждаемся.