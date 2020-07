Американский рэпер Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться на пост президента США. И это уже не первый раз, когда музыкант выступает с таким заявлением. В этот раз у рэпера уже появилась поддержка в лице главы SpaceX Илона Маска, а само выдвижение Уэста может сыграть на руку Трампу в его соперничестве с Байденом. Как выдвижение рэпера поможет действующему лидеру и есть ли у него вообще шансы на победу — в материале «360».

«Реализовать надежды Америки»

«Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее», — написал Уэст в своем аккаунте в Twitter.

При этом музыкант не пояснил, в каком именно году он намерен вступить в президентскую гонку, но к своей публикации добавил хештег #2020Vision («Видение — 2020»).

Но не все поверили в серьезность намерений Уэста. Например, в материале ABC News допускается, что пост рэпера может быть на самом деле связан с желанием прорекламировать свой новый альбом God’s Country и трек из него Wash Us in the Blood, который вышел на этой неделе, но немного ранее.

Но даже несмотря на такие предположения (к слову, в серьезности намерений музыканта сомневаются и некоторые его подписчики), Уэст нашел поддержку в лице американского бизнесмена, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска.

«Я полностью тебя поддерживаю», — написал Маск в Twitter в ответ рэп-исполнителю.

Источник фото: Twitter

Пиар или реальная политика?

Риторика, которая сейчас развернулась в США, может обернуться Уэсту на руку. Движение Black Lives Matter начало забываться в своем желании восстановить историческую справедливость и восхваляют теперь каждого, кто имеет смуглый цвет кожи. Но говорил ли Канье о баллотировании всерьез?

Политолог, американист Малек Дудаков в беседе с «360» напомнил, что это уже не первое заявление рэпера о своем желании выдвинуть кандидатуру на президентский пост.

«Это уже не первое такое заявление, <…> оно полностью укладывается в его специфическую риторику и манеру общения со своими сторонниками», — отметил Дудаков, добавив, что около полутора лет назад Уэст в Twitter писал, что хочет баллотироваться в 2024-м.

«Понятное дело, что это во многом такой эпатаж. То есть я удивлюсь, если он в итоге все-таки реально займется какой-то политической работой и начнет создавать свои комитеты на местах, и регистрироваться для участия на выборах», — уверен политолог.

По его мнению, скорее всего, это тот некоторый эпатаж, то переформатирование его образа, бренда, которое проходит уже несколько лет. В последнее время Уэст все чаще обращается к религии даже на своих концертах, он устраивает молебны на своих выступлениях и, говоря о своем выдвижении на пост президента, отмечал, что хочет вернуть христианско-религиозный мотив.

«По-хорошему, в теории он действительно успевает зарегистрироваться как третий кандидат в большинстве штатов, если даже не во всех штатах. Я, правда, сомневаюсь, что это произойдет, но в теории — да, такая возможность есть», — сказал Дудаков.

Он добавил, что если пофантазировать на эту тему, то можно сказать, что участие в выборах Уэста пойдет в какой-то степени на руку Трампу. Ведь таким образом часть афроамериканского электората, которые голосуют традиционно за демократическую партию, а значит, за основного конкурента Трампа — Джо Байдена, уйдут от демократов к Уэсту.

При этом действительно стать президентом США у рэпера шансов нет, считает Дудаков.

«Нет, конечно, у него нет никаких шансов [победить на выборах], потому что у третьих кандидатов в Америке вообще крайне редко бывают приличные шансы», — объяснил политолог.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Основной соперник действующего лидера —республиканца Дональда Трампа — кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден.