Воздух планеты нагрелся до антирекорда. Это приведет к авариям в северных городах и другим проблемам

Температура воздуха на планете в 2020 году достигла рекордной отметки. Высокие температуры могут привести сразу к трем процессам: пожаров и воды в океане будет больше, а вечной мерзлоты — меньше.

В прошлом году температура атмосферы Земли достигла максимума за три миллиона лет. По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, температура стала выше на 1,5 градуса Цельсия по сравнению с тем, какой была в доиндустриальную эпоху.

И хотя страны обязались снижать выбросы парниковых газов, высока вероятность, что к концу века температура атмосферы увеличится на 2,4 градуса.

Количество углекислого газа тоже увеличилось и стало выше доиндустриального уровня на 148%.

Генсек ООН видит возможное предотвращение климатической катастрофы в выборе «более чистого и зеленого» пути развития. Гутерриш посчитал, что повышение температуры можно удержать в рамках 1,5 градуса, но для этого к следующему десятилетию нужно урезать выбросы на 45% по сравнению с уровнем 2010 года. А к середине века сократить выбросы до нуля.

По его мнению, главный приоритет — сокращение использования угля в развитых странах к 2030 году, а на всей планете — к 2040 году.

Температура летом

Последствия повышения температуры воздуха мы можем ощутить уже этим летом. По расчетам синоптиков, средние температуры в мае и июле с большой вероятностью будут выше нормы в Северном полушарии.

Высокие летние температуры могут затронуть и европейскую часть России и Урал. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, вероятность высокой температуры в этих частях России составляет 50%, а в азиатской части она больше 60%.

Многие помнят аномально жару в 2010 году, когда в европейской части России начали гореть торфяники и леса. Ведущий специалист и метеоролог центра погоды «Фобос» Александр Синенков объяснил «360», что безусловным критерием возникновения пожаров выступает индекс пожарной опасности.

Москва летом 2010 года. Источник фото: РИА «Новости»

Он рассчитывается исходя из температуры воздуха, его влажности, количества дней без осадков и других факторов Александр Синенков.

Если этот индекс выше определенного значения, то возрастает вероятность возникновения природных пожаров.

Отдельно метеоролог отметил хозяйственную деятельность человека, которая тоже влияет на пожары. Он напомнил, что горение сухой травы создает благоприятные условия для пожаров, особенно когда стоит засуха.

По словам специалиста, природные пожары редко возникают сами по себе.

«В Сибири пожар может возникнуть от удара молнии в торфянике. На европейской части России возникновение пожаров связано в большинстве случаев с деятельностью человека», — добавил Александр Синенков.

Метеоролог также посоветовал в случае жаркой погоды обходить торфяники.

Судьба планеты

Специалисты считают, что повышение температуры не остановится на отметке, названной ООН. Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев уверен, что такая тенденция сохранится на протяжении 10 лет.

«Будет рост температуры, соответственно, изменение режима осадков, циркуляции воздуха в атмосфере и воды в океане, а также увеличение неблагоприятных погодных катаклизмов», — добавил климатолог.

Он объяснил, что обычный человек не ощутит изменения температуры в один или два градуса, но климатическая система значительно реагирует на это. В первую очередь это выражается в таянии льдов и деградации вечной мерзлоты.

Если первый процесс скажется на низинных территориях, например на Нидерландах, Санкт-Петербурге и Венеции, то второй повлияет на большую часть территории России. По словам климатолога, таяние вечной мерзлоты может привести к аварийным ситуациям в жилых домах и магистралях, поэтому к таким условиям людям придется адаптироваться.

Среди других возможных последствий он выделил появление на северных территориях южных насекомых и опасных вредителей.

Как остановить потепление? Один из вариантов — создание аэрозольного экрана над планетой. Сернокислый аэрозоль отражает солнечный свет и радиацию, но даже в этом способе есть свои сложности. Андрей Киселев считает, страны должны совместно приложить усилия, ведь с проблемой изменения климата будут жить наши потомки.