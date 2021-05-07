ООН: температура Земли достигла максимума за три миллиона лет

В 2020 году средняя температура на Земле достигла рекордных значений за три миллиона лет. В те времена на планете было на три градуса теплее, а уровень моря — на 15 метров выше, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«В прошлом году температура была уже на 1,2 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальную эпоху. Этот показатель опасно приблизился к величине в 1,5 градуса, установленной [как порог безопасного глобального потепления] научным сообществом», — сказал Гутерреш на форуме «Петерсбергский диалог по климату».

Генсек отметил, что человечество приблизилось к климатической катастрофе. Несмотря на взятые странами обязательства по снижению выбросов парниковых газов, мир по-прежнему движется к повышению температуры на 2,4 градуса к концу века.

Концентрация углекислого газа в атмосфере также обновила максимум и сейчас превышает доиндустриальный уровень на 148%, добавил Гутерреш.

Чтобы предотвратить наихудший сценарий, нужно работать сообща, выбрав «более чистый и зеленый» путь развития, отметил генсек.

Повышение температуры можно сдержать в рамках 1,5 градусов. Для этого к 2030 году необходимо сократить глобальные выбросы на 45% по сравнению с уровнем 2010 года. А к 2050 году достичь нулевых выбросов.

Главным приоритетом, продолжил Гутерреш, должно быть прекращение использования угля к 2030 году в развитых экономиках мира, а к 2040 году — на всей планете.