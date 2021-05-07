Синоптики предсказали России жаркое лето

Лето в России будет жарким. Температура выше нормы ожидается и в Центральной России, и в Северных регионах, и на Азиатской части.

С мая по июль температура воздуха будет выше нормы в Северном полушарии с вероятностью 70%. Это отражено на карте прогноза Всемирной метеорологической организации (ВМО) — она окрашена в красный цвет. Об этом рассказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Идет обзор, как эти центры выпускают свои прогнозы и как их можно скомпилировать. Представлен прогноз май, июнь, июль. Это не прогноз в категорическом виде. Здесь понятия: выше нормы, ниже нормы, норма. Везде на Северном полушарии закрашено красным цветом, который соответствует вероятности более 70% того, что буде класс выше нормы», — объяснил Вильфанд.

Вероятность жаркого лета в Европейской части России и на Урале около 50%. На Азиатской части вероятность превышение средних летних температур — 60%.

Прогноз ВМО, по словам Вильфанда, совпал с прогнозом российских метеорологов. Это не точный прогноз, а всего лишь ориентир для профессионального сообщества. Метеорологи смогут спрогнозировать погоду лишь ближе к лету.