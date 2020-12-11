Жизнь без чувств. Чем опасна потеря обоняния и вкуса при коронавирусе
Врач Евгений Комаровский описал РИА «Новости» две ситуации, когда потеря обоняния угрожает жизни человека. Первая связана с тем, что из-за поврежденных рецепторов невозможно определить качество еды. Вторая проблема — вероятность не почувствовать запах дыма или газа. Особо опасно это сейчас, так как идет отопительный сезон и необходимо следить за оборудованием, которое от перенапряжения может выйти из строя.
С потерей обоняния сталкиваются от 34 до 98% пациентов с COVID-19, передает сайт kp.ru. А ведь возможность различать запахи предохраняет людей от угрозы пожара, утечек химикатов, испорченной пищи и многого другого.
Глубокие последствия
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов объяснил «360», что потеря нюха говорит о повреждении обонятельного тракта. Это множество тонких волокон, которые через решетчатую кость входят в мозг. Когда человек не чувствует запахов, это значит, что либо проблема в самом тракте, либо в обонятельном центре, который воспринимает информацию в поврежденном мозгу. Обе проблемы требуют диагностики, потому что лечение отличается.
Для COVID-19 потеря обоняния — один из наиболее часто встречающихся симптомов. Его восстановление после переноса вируса занимает до месяца — обычно это две-три недели.
Если [прошел] месяц, надо смотреть, вылечился ли человек от коронавируса, потому что вдруг вирус дальше все повреждает. Главное и опасное — коронавирус вызывает в некоторых случаях энцефалит. Это воспаление головного мозга. Там может быть поврежден обонятельный центр, который воспринимает информацию. Это лечение другое, оно тяжелее и дольше
По мнению собеседника, ускорить появление обоняния после коронавирусной инфекции можно только с помощью профессионального лечения. Врач должен правильно выявить причину, тщательно обследовать человека и назначить лечение.
Психологическое давление
У коронавируса есть тропность — то есть привязанность — к обонятельным рецепторам, рассказала «360» кандидат медицинских наук Ирина Добрецова. Инфекция, попадая в организм человека, вызывает отечность в обонятельной системе. Поэтому и вкусовые рецепторы перестают работать, и появляются проблемы с носовым дыханием.
Из-за того что человек не чувствует запахов, появляются даже психологические проблемы. Больному тяжело, когда он впервые в жизни сталкивается с отсутствием обоняния. Бывают болезни, когда человек не чувствует запахов, но там не пропадает полностью ощущение вкуса и запаха, либо что-то одно. COVID-19 умудрился лишить человека обоих органов чувств примерно на месяц.
«А здесь это (обоняние и вкус — прим. ред.) полностью пропадает и восстанавливается длительно. Возникает нервное напряжение. Плюс проблемы пищевого напряжения: человек начинает не вовремя есть, либо отказываться от еды, либо не чувствует, когда наелся. Потом мы не понимаем, сколько специй положить — возникает изжога. Где-то кофе более концентрированный пьем, потому что не ощущаем», — объяснила Добрецова.
Если в течение месяца обоняние и чувство вкуса не восстановятся, не нужно заниматься самолечением. По словам Добрецовой, участились случаи, когда люди, получившие положительные результаты теста на COVID-19, начинают колоть себе гормоны внутримышечно. Это неправильно, так как может только усугубить положение — в таких условиях вирусу проще развиваться.
Единственные средства с содержанием местного гормонального препарата, которые можно принимать, это капли для глаз. Они могут отекать, если в течение месяца не восстанавливаются запахи и вкусы.
Добрецова посоветовала способ, который поможет частично восстановить вкусовые рецепторы: приобрести стоматологический ополаскиватель для полости рта. Хвойные нотки будут немного активировать вкусовые рецепторы, и человек сможет психологически успокоиться, потому что почувствует вкус хоть чего-то.
Если спустя месяц обоняние и вкус не вернулись, нужно обратиться сначала к своему терапевту, а потом к отоларингологу или отоневрологу. Они назначат лечение, и после трех-четырех недель пациенту станет легче.
Добрецова отметила, что во время и после любого вируса у человека появляется синдром хронической усталости. Если больной после недуга считает, что должен постоянно лежать и отдыхать, он неправ.
Нужно включать аспекты здорового образа жизни, начинать больше гулять, потому что восстановительный период после ковида не значит, что надо лежать и никуда не выходить. Прошел острый период, пришел отрицательный тест — нужно гулять. И не в маске гулять
При этом не нужно употреблять огромное количество витамина D, если у человека нет рекомендаций от врача по этому элементу. То есть в профилактической дозе (тысяча-две единиц) принимать его можно, но главное — не переборщить, так как передозировка вызовет другие заболевания.