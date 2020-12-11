Жизнь без чувств. Чем опасна потеря обоняния и вкуса при коронавирусе

Отсутствие обоняния и чувства вкуса при COVID-19 опасны не только возможностью отравиться. Есть и психологические последствия: человеку некомфортно осознавать, что он не понимает, что ест, на протяжении нескольких недель. Но есть способ помочь себе.

Врач Евгений Комаровский описал РИА «Новости» две ситуации, когда потеря обоняния угрожает жизни человека. Первая связана с тем, что из-за поврежденных рецепторов невозможно определить качество еды. Вторая проблема — вероятность не почувствовать запах дыма или газа. Особо опасно это сейчас, так как идет отопительный сезон и необходимо следить за оборудованием, которое от перенапряжения может выйти из строя.

С потерей обоняния сталкиваются от 34 до 98% пациентов с COVID-19, передает сайт kp.ru. А ведь возможность различать запахи предохраняет людей от угрозы пожара, утечек химикатов, испорченной пищи и многого другого.

Глубокие последствия

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов объяснил «360», что потеря нюха говорит о повреждении обонятельного тракта. Это множество тонких волокон, которые через решетчатую кость входят в мозг. Когда человек не чувствует запахов, это значит, что либо проблема в самом тракте, либо в обонятельном центре, который воспринимает информацию в поврежденном мозгу. Обе проблемы требуют диагностики, потому что лечение отличается.

Для COVID-19 потеря обоняния — один из наиболее часто встречающихся симптомов. Его восстановление после переноса вируса занимает до месяца — обычно это две-три недели.

Если [прошел] месяц, надо смотреть, вылечился ли человек от коронавируса, потому что вдруг вирус дальше все повреждает. Главное и опасное — коронавирус вызывает в некоторых случаях энцефалит. Это воспаление головного мозга. Там может быть поврежден обонятельный центр, который воспринимает информацию. Это лечение другое, оно тяжелее и дольше Владислав Жемчугов.

По мнению собеседника, ускорить появление обоняния после коронавирусной инфекции можно только с помощью профессионального лечения. Врач должен правильно выявить причину, тщательно обследовать человека и назначить лечение.

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Психологическое давление

У коронавируса есть тропность — то есть привязанность — к обонятельным рецепторам, рассказала «360» кандидат медицинских наук Ирина Добрецова. Инфекция, попадая в организм человека, вызывает отечность в обонятельной системе. Поэтому и вкусовые рецепторы перестают работать, и появляются проблемы с носовым дыханием.

Из-за того что человек не чувствует запахов, появляются даже психологические проблемы. Больному тяжело, когда он впервые в жизни сталкивается с отсутствием обоняния. Бывают болезни, когда человек не чувствует запахов, но там не пропадает полностью ощущение вкуса и запаха, либо что-то одно. COVID-19 умудрился лишить человека обоих органов чувств примерно на месяц.

«А здесь это (обоняние и вкус — прим. ред.) полностью пропадает и восстанавливается длительно. Возникает нервное напряжение. Плюс проблемы пищевого напряжения: человек начинает не вовремя есть, либо отказываться от еды, либо не чувствует, когда наелся. Потом мы не понимаем, сколько специй положить — возникает изжога. Где-то кофе более концентрированный пьем, потому что не ощущаем», — объяснила Добрецова.

Если в течение месяца обоняние и чувство вкуса не восстановятся, не нужно заниматься самолечением. По словам Добрецовой, участились случаи, когда люди, получившие положительные результаты теста на COVID-19, начинают колоть себе гормоны внутримышечно. Это неправильно, так как может только усугубить положение — в таких условиях вирусу проще развиваться.

Единственные средства с содержанием местного гормонального препарата, которые можно принимать, это капли для глаз. Они могут отекать, если в течение месяца не восстанавливаются запахи и вкусы.

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Добрецова посоветовала способ, который поможет частично восстановить вкусовые рецепторы: приобрести стоматологический ополаскиватель для полости рта. Хвойные нотки будут немного активировать вкусовые рецепторы, и человек сможет психологически успокоиться, потому что почувствует вкус хоть чего-то.

Если спустя месяц обоняние и вкус не вернулись, нужно обратиться сначала к своему терапевту, а потом к отоларингологу или отоневрологу. Они назначат лечение, и после трех-четырех недель пациенту станет легче.

Добрецова отметила, что во время и после любого вируса у человека появляется синдром хронической усталости. Если больной после недуга считает, что должен постоянно лежать и отдыхать, он неправ.

Нужно включать аспекты здорового образа жизни, начинать больше гулять, потому что восстановительный период после ковида не значит, что надо лежать и никуда не выходить. Прошел острый период, пришел отрицательный тест — нужно гулять. И не в маске гулять Ирина Добрецова.

При этом не нужно употреблять огромное количество витамина D, если у человека нет рекомендаций от врача по этому элементу. То есть в профилактической дозе (тысяча-две единиц) принимать его можно, но главное — не переборщить, так как передозировка вызовет другие заболевания.