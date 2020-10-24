Английские и американские нейрофизиологи обнаружили, что переболевшие COVID-19 получили ряд неврологических проблем и ухудшение умственных способностей. Ранее ученые выяснили, что после коронавирусной инфекции можно столкнуться с головными болями, бесплодием, выпадением волос и проблемами с печенью.

Чем больше ученые проводят исследования в отношении коронавируса, тем яснее становится, что переболеть им — это только полбеды. Вирус имеет массу последствий, с которыми, возможно, придется провести всю жизнь.

Влияние на мозг

Как пишет Medical News, английские и американские нейрофизиологи выявили неврологические проблемы у пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. Они проанализировали данные 84 285 человек с учетом их возраста, пола, уровня образования, расы и этнической группы. При этом такие проблемы были и у людей с бессимптомным COVID-19, и у тех, у кого он прошел в тяжелой форме.

Помимо этого, у людей начали ухудшаться умственные способности. Это подтверждает гипотезу о том, что коронавирус способен влиять на когнитивные функции человека.

К схожим выводам пришло и бразильское исследование. Ученые выяснили, что вирус способен инфицировать ткань мозга и влиять на части, отвечающие за такие функции, как память, сознание и язык. Он может поражать астроциты — самые многочисленные клетки центральной нервной системы.

«Инфекция этого типа клеток была подтверждена в ходе экспериментов, проведенных с тканями мозга 26 пациентов, умерших от COVID-19», — цитирует исследование издание Xinhua.

Исследование также изучило 81 пациента с легкими симптомами COVID-19. У трети из них через 60 дней после заражения проявились такие симптомы, как нарушение памяти, усталость, тревога и головная боль.

Об усталости сообщали и другие ученые. Многие пациенты, переболев COVID-19, с трудом возвращались к работе или тренировкам из-за постоянного чувства изнурения.

Еще одно влияние коронавируса на мозг — это возникновение у людей посттравматического стрессового расстройства, депрессии и тревоги.

Влияние на органы

Capital Journal пишет, что COVID-19 может вызвать сердечные заболевания, такие как миокардит или перикардит. Если у человека во время коронавирусной инфекции возникли проблемы с сердцем, то, скорее всего, он столкнется с долгосрочными симптомами — одышкой, болью в груди и учащенным сердцебиением.

У переболевших выше риск получить сердечный приступ, инсульт и тромбоэмболий легочной артерии. Скорее всего, проблемы с сердцем будут ждать 20–30% выздоровевших людей.

Не стоит забывать о проблемах с дыханием. Исследование Оксфордского университета обнаружило, что с ними столкнулись шесть из десяти переболевших. Оно также показало, что у 60% людей, выздоровевших после COVID-19, развились проблемы с легкими, у 29% пациентов были поражены почки, у 26% возникли проблемы с сердцем и у 10% — проблемы с печенью.

Выпадение волос

Одним из самых последних симптомов коронавируса стало выпадение волос. Особенно активно оно развивается среди той группы людей, что страдали от долговременных последствий вируса. Об этом сообщает Times of India.

Согласно опросу, проведенному доктором Натали Ламберт из Медицинской школы Университета Индианы, выяснилось, что выпадение волос входит в число 25 основных симптомов коронавирусной инфекции.

Пока причина симптомов не была научно доказана. Многие предполагают, что это связано со стрессом и тревогой, вызванными болезнью. Если это так, то выпадение волос будет временным. Как только тело перестанет испытывать сильный стресс, все прекратится.

Мужское бесплодие

Израильские ученые выяснили, что COVID-19 может вызвать мужское бесплодие. Он повреждает клетки яичек, производящих сперму, что затрудняет возникновение беременности у женщины. В исследовании говорится, что у наблюдаемых мужчин примерно на 50% снизилось количество сперматозоидов на миллилитр, общий объем эякулята и подвижность сперматозоидов.

Пока никто не знает, насколько серьезна эта проблема, обратимы эти эффекты или нет.

«Я не удивлюсь, если этот вирус вызовет временное снижение выработки спермы. Люди, которые заражаются вирусом короны, вероятно, довольно плохо себя чувствуют. У них низкий иммунитет, даже грипп вызовет временное снижение количества сперматозоидов», — сказал специалист по ЭКО Шобха Гупта изданию India.