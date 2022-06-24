По данным газеты Spiegel, Министерство экономики Германии изучает возможность экспроприации части газопровода «Северный поток — 2». Участок хотят использовать для поставки газа из терминала СПГ. По мнению специалистов, эта идея не логична и означает хищение.

Немецкая газета Spiegel сообщила о том, что власти Германии могут национализировать пролегающую на ее территории часть газопровода «Северный поток-2» и подключить ее к терминалу СПГ. ФРГ хочет поставлять по нему газ из терминала на юг страны.

Плану Германии могут помешать экологические нормы ЕС, из-за которых сертификация таких изменений затянется. Препятствием может стать и оператор «Северного потока», зарегистрированный в Швейцарии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что юристы будут заниматься этим вопросом, если Германия перейдет от слов к действиям. По его словам, пока что оценить информацию от немецких СМИ невозможно без официальных заявлений страны, писало РИА «Новости».

«Северный поток-2» построили в 2021 году, он проходит по дну Балтийского моря по территории России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Германия приостановила сертификацию газопровода после того, как Россия признала ДНР и ЛНР.

Мотивы Германии

Пока что официальные лица Германии не объявляли о национализации части трубопровода. Если же они запланируют это, то ничем иным, кроме как воровством, это нельзя назвать, объяснил «360» врио директора Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук Алексей Кузнецов. По его словам, национализация без адекватно компенсации — это хищение.

Все это свидетельствует о том, что традиционные представления о хорошем инвестиционном климате в странах ЕС уходят в прошлое Алексей Кузнецов.

Возможное желание Германии национализировать часть «Северного потока-2» вызывает очень много вопросов. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов напомнил «360», что немцы могут использовать участок трубопровода для того, чтобы туда шел газ из СПГ. Однако, рациональнее было бы поставить терминал ближе к берегу и подвести трубу и подключиться к сухопутной системе.

Источник фото: РИА «Новости»/Дмитрий Лельчук

«Странно, что вообще кому-то пришла идея врезаться в газопровод, в котором уже есть газ. Они думают, что если проведут подводную сварку, то все будет хорошо? Какой в этом смысл? Зачем?», — рассказал Фролов.

Национализация участка линии исходит не из желания обойти ограничения ЕС, чтобы упростить временное разрешение на прокачку газа по «Северному потоку-2». По словам Фролова, вместо этого в Германии пытаются заткнуть рты тем, кто говорит, что самый технически простой способ решить проблему с поставками газа — это запустить газопровод.

Реакция России

По мнению Фролова, национализация — это избыточное действие даже с точки зрения антироссийских настроений в Европе. Оно так же говорит об отсутствии логики и беспомощности. Вероятно, если в Германии все же реализуют национализацию, то Россия даже не будет отвечать.

«Как будет реагировать Россия? Скорее всего покрутит у виска. Даже на уровне сообщений в Spiegel это выглядит, как горячечный бред», — добавил Фролов.

Источник фото: РИА «Новости»/Дмитрий Лельчук

При этом, у России есть большой набор ассиметричных ответов, отметил Кузнецов. Но не факт, что страна захочет раскручивать маховик взаимного санкционного противостояния.