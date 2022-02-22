Сертификацию «Северного потока — 2» нужно остановить. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он дал соответствующие указания Минэкономики страны.

«Ситуация сегодня кардинально иная, и поэтому мы в свете недавнего развития событий должны ее заново оценить, впрочем, и в том, что касается „Северного потока — 2“. Я попросил сегодня Минэкономики отозвать из Федерального сетевого агентства доклад с анализом энергобезопасности», — сказал Шольц во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином. Канцлера ФРГ процитировал ТАСС.

Он подчеркнул, что без этой сертификации газопровод нельзя будет запустить. Шольц заявил, что признание РФ независимости ДНР и ЛНР нарушает международное право, данный шаг не останется без последствий. Он пообещал, что реакция на признание Донецкой и Луганской народных республик будет сплоченной и целенаправленной.

Канцлер ФРГ отметил, что Германия все так же считает важным «нормандский формат» и продолжит использовать его совместно с Францией. Данное решение Олаф Шольц и Эммануэль Макрон согласовали с украинским президентом Владимиром Зеленским.