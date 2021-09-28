Вопрос денег в «Социальной газификации». Что будет с ценой в 2022 году и как вернуть деньги поспешившим

В Московской области продолжается программа «Социальная газификация». Подключение уже провели в 270 населенных пунктах — и работы продолжаются. Гендиректор «Мособлгаза» Игорь Баранов во время брифинга в Балашихе ответил на все вопросы местных жителей. Людей интересовал вопрос цены и возврата денег.

Семь километров труб в сутки

Всего в 2021 году к газу по программе должны подключить 1113 населенных пунктов в Подмосковье. Сегодня «Мособлгаз» подписал акт о газификации 270-го населенного пункта.

«В целом мы идем достаточно уверенно. Нет сомнений, что и в этом году, и в следующем задачи по президентскому проекту будут выполнены. Темпы строительства мы держим», — подчеркнул Баранов.

По его словам, каждые сутки рабочие прокладывают порядка семи километров труб и подводят газ не менее чем к 200 домовладениям.

Работы в Балашихе

В городском округе Балашиха газифицировали пока один населенный пункт из 12. До конца года должны быть газифицированы еще шесть.

«В городском округе Балашиха газифицировали пока один населенный пункт из 12. Наша задача в этом году — газифицировать семь из 12. То есть мы сделаем больше половины задачи уже в 2021-м», — уточнил глава «Мособлгаза».

Баранов отметил, что компания открыта для обратной связи с жителями. Если люди сталкиваются с дискомфортом из-за работ или у них есть какие-то предложения и пожелания, они могут оставить их на сайте компании. Для этого там была создана специальная карта эмоций. На ней можно увидеть фото с разных объектов, которые делали сотрудники, а местные жители могут опубликовать там свои снимки.

Фотоконкурс

Фото с места работ можно публиковать не только на сайте «Мособлгаза», но и в Instagram с хештегом #соцгазМО. Это может быть встреча с газовиками, ход строительства или какие-либо другие истории. В конце года будут выбраны лучшие фотографии и победителям вручат призы. Среди них снегоуборочная машина, телевизор и умная колонка.

«Я понимаю, что это будут и позитивные, и зачастую смешные фотографии, где-то будут фотографии, которые простимулируют делать нашу работу лучше, и критические фотографии. Мы открыты. Именно для этого мы запустили конкурс», — пояснил Баранов.

Особенности программы

Отвечая на вопросы жителей, Баранов напомнил об отличии программы «Социальная газификация» от газификации по губернаторской программе. По губернаторской программе газифицируются населенные пункты, где сейчас нет действующего газопровода.

«То есть там нет газа — и мы подводим газопроводы до границ населенных пунктов, внутри населенных пунктов, а также до границ домовладений бесплатно», — пояснил он.

В президентский проект попали населенные пункты, в границах которых уже есть действующие газопроводы. Но принцип работы общий: газ бесплатно подводят до домовладений жителей. То есть стоимость подводки газа равна нулю. Для участия в проекте «Социальная газификация» заявку подавать не нужно.

Цена договоров

Что касается заявок на заключение комплексного договора, то все обращения, поданные в этом году, будут взяты в работу, поэтому заново их подавать будет не нужно.

Говоря о комплексном договоре в 2022 году, Баранов указал на изменение стоимости прокладки одного метра трубы. Она устанавливается комитетом по ценам и тарифам Московской области.

«Поэтому сейчас мы применяем ставки, утвержденные в 2021 году, а в 2022 году будут ставки иные. Я думаю, что они плюс-минус будут на уровне текущих цен», — уточнил он.

Также на стоимость влияет и цена оборудования.

«Почему мы говорим, что если вы хотите зафиксировать цены сейчас, заключайте комплексный договор. Имея комплексный договор на руках и аванс от вас, мы оформляем уже сейчас заявку производителю котлов или плит, чтобы он под этот заказ уже зарезервировал оборудование», — подчеркнул Баранов.

Возврат денег

В случае, если человек заключил договор на технологическое присоединение, но его микрорайон попал в программу социальной газификации, ему нужно подать заявление о расторжении первого договора.

«Теперь что касается отработки заявки. Если вы подали ее, заключили договор и внесли аванс до 21 апреля (это дата, когда президент впервые обозначил „Социальную газификацию“ — прим. ред.), тогда то, что „Мособлгаз“ уже потратил на выполнение вашего договора, он вам не вернет. Все, что он не потратил, он вам вернет», — уточнил глава компании.

В случае, если договор был заключен уже после 21 апреля и по нему внесен аванс, «Мособлгаз» в полном объеме вернет средства и выполнит газификацию уже по президентскому проекту.