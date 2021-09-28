«Мособлгаз» запустил фотоконкурс о социальной газификации в Подмосковье

«Мособлгаз» открыт для конструктивной критики и обратной связи с жителями Подмосковья. Чтобы учесть все пожелания людей, газовики даже запустили конкурс «Социальная газификация в объективе», рассказал гендиректор компании Игорь Баранов.

Он обратил внимание, что сейчас сотрудники ведут строительство газопроводов в 300 населенных пунктах Московской области и где-то работы могут создавать неудобства для жителей.

«Давайте нам обратную связь. Вот эта постоянная конструктивная критика, подсказывания в адрес газовиков крайне важны нам. <…> Где-то мы можем что-то упускать. И мы благодарны нашим жителям за активную позицию», — отметил Баранов.

Глава «Мособлгаза» напомнил, что на сайте компании ранее была создана так называемая карта эмоций. С ее помощью жители могут видеть фото со всех объектов строительства и давать обратную связь, выкладывая свои снимки. Также был запущен конкурс, который называется «Социальная газификация в объективе». Его итоги подведут в конце года.

«Я понимаю, что это будут и позитивные, и зачастую смешные фотографии, где-то будут фотографии, которые простимулируют делать нашу работу лучше, и критические фотографии. Мы открыты. Именно для этого мы запустили конкурс», — добавил он.

Чтобы стать участником конкурса, нужно разместить в Instagram фотографию с объекта социальной газификации. Это может быть встреча с газовиками, ход строительства или какие-либо другие истории. Снимок должен быть опубликован с хештегом #соцгазМО.

Баранов подчеркнул, что строительство в таких масштабах и с такой скоростью является действительно трудоемким процессом, поэтому в компании признают, что иногда неумышленно создают дискомфорт жителям, но этого сотрудники стараются не допускать.

«Поэтому здесь важен быстрый и честный диалог с жителями. Фотоконкурс мы делаем не для того, чтобы показать, как все красиво и нарядно. Фотоконкурс — это правдивая история социальной газификации в Московской области», — пояснил он.

Призами станут снегоуборочная машина, телевизор и умная колонка. По словам Баранова, в 2022 году такая практика, скорее всего, будет продолжена.