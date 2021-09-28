План «Социальной газификации» на 2021 год в Подмосковье выполнили уже на четверть

В Подмосковье по программе «Социальная газификация» закончили работы в 270 населенных пунктах. Всего в 2021 году к газу должны подключить 1113 мест, сказал на еженедельном брифинге гендиректор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

По его словам, в городском округе Балашиха газифицировали пока один населенный пункт из 12. До конца года должны быть газифицированы еще шесть. Таким образом, план будет выполнен более чем наполовину.

«Если говорить про общие цифры по программе „Социальная газификация“, газ пущен уже более чем в три тысячи домовладений. Это 3005 домовладений на сегодняшний день. Буквально 15 минут назад мы подписали акт о социальной газификации 270-го населенного пункта», — отметил Баранов.

Он уточнил, что всего в этом году «Мособлгаз» должен провести работы в 1113 населенных пунктах.

«В целом мы идем достаточно уверенно. Нет сомнений, что и в этом году, и в следующем задачи по президентскому проекту будут выполнены. Темпы строительства мы держим», — добавил глава компании.

По данным Баранова, ежесуточно рабочие прокладывают около семи километров труб и подводят газ не менее чем к 200 домовладениям.