Убийцы танков и покорители космоса: какую военную технику разрабатывают в России

Глава Министерства обороны Сергей Шойгу рассказал о создании ракетной системы С-550. Ракеты комплекса смогут сбивать цели в ближнем космосе и перехватывать вражеские снаряды. Среди других достижений российских военных специалистов — ударные беспилотники, противотанковые системы и устройства имитации поражения военной техники.

Россия разрабатывает новую зенитную ракетную систему С-550. «Прометей» представляет собой зенитные ракеты системы «земля — воздух». Боеголовки могут сбивать цели в ближнем космосе и перехватывать вражеские ракеты в радиусе до 600 километров. В скором времени отечественные войска получат первый серийный образец.

В СССР разрабатывали систему противоракетной обороны с таким же названием. Она должна была работать в ближнем перехвате, но после встречи Михаила Горбачева и Рональда Рейгана в 1986 году проект свернули.

Российскими Вооруженными силами уже используется другая систем — С-350 «Витязь». Ракета комплекса может подниматься на высоту 30 километров и поражать цель в радиусе 60 километров.

Обычно, говоря о новейших военных разработках России, вспоминают гиперзвуковое оружие вроде «Циркона», танки на платформе «Армата», «Курганце» и «Бумеранге». Но мы решили рассказать о менее известном вооружении, которое готовят для армии — и том, почему оно сейчас особенно актуально.

Летательные беспилотники

До недавнего времени Россия отставала в создании ударных беспилотников. Чаще всего дроны производили и применяли США и Израиль, а позже к ним присоединилась Турция. Но с 2020 года Россия тоже начала создавать и принимать на вооружение беспилотники.

Сотрудники Новосибирского авиазавода имени Чкалова работают над созданием трех новых образцов тяжелого беспилотника С-70 «Охотник». Он будет работать вместе с новейшим истребителем Су-57 и иметь такое же оружие, написала «Российская газета».

Преимущества «Охотника» — в малозаметности, наличии вооружения, возможности делать дальние разведывательные полеты и совершать высокоточные удары по целям противника, написал «Sputnik Армения».

Новый беспилотник может автономно поражать наземные стационарные и малоподвижные цели, координаты которых заранее известны. Точнее наносить удары позволят внешние коррекции.

Минобороны заключило контракт на поставку первой партии беспилотников «Альтиус» с массой шесть тонн. Такую технику оснастят средствами спутниковой связи и будут использовать элементы искусственного интеллекта, который сможет взаимодействовать с другими летательными аппаратами. Дроны «Альтиус» способны нести до двух тонн нагрузки.

«Альтиус» уже успел пройти несколько испытаний. В 2020 году он использовался как дальний разведчик и артиллерийский корректировщик. А в июне этого года беспилотник нанес первые удары. В дальнейшем его будут использовать для пуска ракет класса «воздух — поверхность».

Новые наземные роботы

Помимо летательных беспилотников Минобороны расширит производство наземных беспилотников. На службу могут поступить аппараты для обнаружения вражеских беспилотников, небольшой дрон-разведчик «Муха» и робот-манипулятор. Его можно использовать как в космосе, так и в глубинах.

В линейку робототехнического комплекса «Уран» входят беспилотник-сапер «Уран-6», робот-пожарный «Уран-14» и боевой дрон «Уран-9». Из последних в скором времени создадут первое подразделение боевых роботов, а также обучат операторов для роботов. Пока что в Вооруженных силах используются единичные образцы.

Противотанковые системы

Совместно с Иорданией сотрудники российского Научно-производственного объединения «Базальт» разработали гранатомет РПГ-32 под названием «Нашшаб».Он стал первым в мире мультикалиберным гранатометом для ближнего боя. Установка может производить до 500 выстрелов, написал ТАСС.

Другая новинка военной техники — противотанковый ракетный комплекс «Терминатор». Его ракеты запускаются на 2500 метров, а время полета не превышает 13 секунд. С помощью лазерной полуактивной системы происходит наведение на цель. После запуска снаряда оператор должен держать цель на прицеле. Весь комплекс также можно оснастить приборами дневного и ночного видения.

На основе гранатомета «Нашшаб» специалисты разработали противотанковые комплексы «Квад-1» и «Квад-2». Особенность новинок — это возможность использовать их как на мобильных платформах, так и в стационарном варианте. Наведение производит как человек, так и машина. Оператор определяет дальность до цели, а компьютер высчитывает траекторию полета и определяет угол возвышения.

Техника облегчит военные учения

Военная техника пополнится не только боевыми машинами, но и устройствами для имитации поражения военной техники. Разработка заменит учебные боеприпасы лазерным лучом и снизит стоимость учений. Похожие устройства используются на учениях НАТО и Южной Кореи.

Во время двухсторонних тактических учений танки и БМП будут дополнительно оборудовать устройствами имитации поражения. Разработка будет связываться с бортовым компьютером и использовать два вида дымовых патронов, которые будут сигнализировать об учебном повреждении машины и ее поражении.