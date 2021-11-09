Шойгу: Путин дал задание по разработке С-550

Новая зенитная ракетная система под название С-550 разрабатывается в России. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил министр обороны Сергей Шойгу.

Он заявил, что в ходе последнего совещания с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса президент России Владимир Путин сделал ряд поручений по развитию отечественных систем противовоздушной и противоракетной обороны.

«Рассмотрены меры по адекватному реагированию на изменение обстановки вблизи российских границ. Большое внимание было уделено совершенствованию систем Воздушно-космической обороны страны. Глава государства особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО, ПРО, поставки в вооруженные силы систем С-350, С-500, С-550» — рассказал министр.

Система С-500 «Прометей» — это новое поколение зенитных ракетных систем «земля-воздух». Выпущенные боеголовки перехватывают вражеские ракеты в радиусе до 600 километров и способны сбивать цели в ближнем космосе. Первый серийный образец поставят на вооружение в российские войска в ближайшее время.

Система С-350 «Витязь» уже находится на вооружении российской армии. Это комплекс противовоздушной обороны средней дальности, который заменит ЗРК С-300 и некоторые модификации комплекса «Бук». Выпущенная ракета поднимается на высоту в 30 километров и имеет радиус поражения в 60 километров.

О характеристиках системы С-550 Сергей Шойгу не рассказал. Как уточнил «Интерфакс», систему противоракетной обороны с таким названием разрабатывали в СССР. Это была система ближнего перехвата. Проект закрыли вместе с другими оборонными разработками после встречи Михаила Горбачева и Рональда Рейгана в 1986 году. По неподтвержденным данным, единственный опытный образец С-550 уничтожили в 1992 году.