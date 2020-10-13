Губернатор Камчатки сообщил о еще двух местах в регионе, где заметили выброс морских обитателей на берег. Он исключил версию, в которой источником загрязнения воды был техногенный фактор. В то же время в РАН назвали конкретные водоросли, которые способны отравлять воду и убивать ее обитателей. Правды в этой версии все больше.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов сослался на данные экспедиционного судна, которое движется в сторону мыса Лопатка. По данным морских исследователей, животные умерли не только в районе Авачинской бухты и южнее, но и в сторону Вилючинской бухты и еще южнее. Кроме того, массовый выброс морских обитателей наблюдается в районе охотского побережья.

Солодов подчеркнул, что, согласно новым данным, нельзя утверждать, что причиной загрязнения акватории был техногенный объект в районе Петропавловска.

Команда Дальневосточного федерального университета также исключила версию отравления воды из-за полигонов Радыгино или Козельский. Ученые все больше верят в теорию, что морские обитатели умерли из-за воздействия токсичных водорослей.

Исследователи из Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН также придерживаются версии с водорослями. Директор института Алексей Озеров заявил, что именно этот вариант вышел на первое место.

Вариант, что это токсичные водоросли, выходит на первое место. Дальше одна из главных задач — провести морские экспедиции и разобраться, что может приводить эти водоросли в такое активное состояние, что у нас возникают красные приливы Алексей Озеров.

Красный прилив — название явления, когда водоросли выделяют токсины, которые влияют на придонные организмы, рыб и в некоторых случаях на человека.

Ученые уже установили несколько видов микроводорослей, которые могли отравить воду на Камчатке. Проректор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Дмитрий Земцов отметил, что специалисты взяли пробы фитопланктона и выяснили, что в воде было сразу несколько токсинов.

Частое явление

Версию с водорослями счел вероятной директор Института океанологии РАН Алексей Соков. В беседе с «360» он отметил, что в Мировом океане такие явления происходят, поэтому и на Камчатке такое может быть. Соков сослался на данные специалистов, которые работают на Камчатке. Они сказали, что в регионе есть водоросли, выделяющие токсины.

Довольно часто [водоросли становятся причиной отравления]. Наши специалисты на Балтике работают. На Балтике такие явления очень частые. Пляжи закрываются, объявления вешаются, что купаться нельзя, рыбу есть. Красный прилив — известное явление Алексей Соков.

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Внешние признаки

Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский в разговоре с «360» назвал теорию с водорослями вероятной. Он подчеркнул, что пока рано доверять только этой версии, потому что сначала нужно провести массу исследований и взять кучу проб.

По словам Марьинского, такая массовая гибель животных не могла пройти без внешних признаков. Единственное объяснение — если это случилось далеко от берега. Такие массовые явления происходят не так часто, отметил собеседник «360».

Концентрация этих токсинов должна быть такая, что никому в здравом уме в такую воду заходить не захочется. Вряд ли человек, подойдя к океану и заметив розоватый кисель вместо воды, туда будет заходить. Это не коварные организмы, которых не видно. Внешне это всегда заметно Вадим Марьинский.

В Мировом океане периодически происходят массовые размножения водорослей. Это в первую очередь группа динофлагеллятов (динофиты). Эти организмы всегда выделяют токсины в воду, но если их много, они могут помешать жизнедеятельности других обитателей. Именно с ними обычно связаны красные приливы — когда они размножаются в огромном количестве и отравляют окружающую среду. Если речь о произошедшем на Камчатке, то в этом случае должна была случиться чрезвычайно масштабная вспышка численности.

Динофлагелляты — одноклеточные организмы, которые живут в толще воды. При массовом размножении могут вызывать то, что называется цветением воды. Простая аналогия — цветение воды в небольшом пруду. Это происходит как раз из-за размножения планктонных водорослей. То же самое может происходить в океане. Единственное — они дают другой цвет.

Марьинский отметил, что динофлагелляты распространены как в Мировом океане, так и на Камчатке. Некоторые виды этой группы могут выделять достаточное количество токсинов, чтобы отравлять другие организмы. Важно понимать, что это не какие-то вселенцы, которые внезапно появились и вызывают такие явления.

Про массовые случаи на Камчатке мне не известно. Такие ситуации нерядовые. Они случаются, но не слишком часто Вадим Марьинский.

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Десятки токсичных водорослей

Старший научный сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Антон Георгиев не стал исключать, что водоросли могли стать причиной гибели морских обитателей.

Вполне вероятно, нельзя исключать. Токсичные виды известны, известны и токсины, которые они выделяют, и симптомы, которые вызывают. Симптоматика похожая может быть вызвана цветением некоторых видов динофитовых водорослей Антон Георгиев.

Георгиев рассказал «360» о конкретных группах и видах водорослей, которые существуют в мире и могут выделять опасные для окружающего мира токсины.

По словам Георгиева, в мире десятки видов микроводорослей, которые могут выделять токсины. Они начинают размножаться и отравлять свое окружение. Эти вещества накапливаются в мелких организмах — планктонных рачках или мидиях. Потом их едят животные побольше — рыбы. Рыб едят птицы, человек. Георгиев отметил, что обычно цветение токсичных водорослей не вызывает гибели самих моллюсков, например, а сказывается уже на следующих пищевых звеньях.

Большинство производителей токсинов из микроводорослей — динофитовые водоросли. Еще есть и диатомовые — тоже выделяют токсины, но у них меньше ядовитых видов и меньшая гамма токсинов с ними связана Антон Георгиев.

Среди динофитовых водорослей Alexandrium, Asteropsis, Dinophysis.

Диатомовые водоросли отличаются тем, что выделяют домоевую кислоту. Самый известный продуцент вещества — Pseudo-nitzschia. От этой кислоты пострадали около сотни человек в Канаде в 1987 году, отметил Георгиев. Причем отравиться могут в том числе животные.

Красный прилив, по словам Георгиева, не всегда токсичен. Собеседник «360» высказал любопытную теорию, согласно которой красному приливу на Камчатке могло способствовать повышение концентраций биогенных элементов в воде. Другими словами, даже удобрения, хранящиеся на складах на полях, могли спровоцировать буйное размножение водорослей.

Конечно, на Тихоокеанском побережье Камчатки мало городов, это не могло быть причиной, но, например, сток удобрений с какого-то хранилища вполне может стимулировать. Только это было бы локальное явление, а там было массовое Антон Георгиев.

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Исторические случаи

В 1961 году в американском городе Капитола с неба на людей обрушились тучи серых буревестников. Птицы вели себя агрессивно, бились в окна, нападали на жителей и замертво падали на землю. Это события связывают как раз с отравлением домоевой кислотой. Георгиев озвучил спекуляционную версию, что даже выброс китов на берег может быть связан с отравлением этим веществом.

В любом случае массовые гибели животных из-за кислоты замечались в Средиземном море, Атлантическом океане и на тихоокеанском побережье.

С массовой гибелью морских обитателей связана история с микроорганизмом под названием фистерия. Из-за этого вида произошла массовая гибель рыбы в 1980-х и 1990-х годах на побережье штата Северная Каролина и в притоках Чесапикского залива.

Георгиев вспомнил, что еще в 1799 году на Аляске сотни местных жителей умерли из-за цветения водорослей. Об этом писал главный правитель русских поселений в Северной Америке Александр Баранов. Он констатировал мучительную смерть 115 человек, которые съели отравленные мидии, собранные в проливе между островами Ситка и Чикагова.

Потом, в 1945 году, такие явления наблюдались на Камчатке. Сначала экипаж рыболовного судна флотилии «Алеут» зашел в бухту Павла в Беринговом море за пресной водой. Моряки поели мидий, после чего шесть человек отравились и двое умерли. В тот же год отмечалось мощное цветение у северо-восточных берегов Камчатки динофитовых водорослей из рода Alexandrium.

На камчатский случай похожа история 2005 года в Италии. Тогда у людей, гулявших по морю, появились кашель, боль в горле, дерматит. Сначала жители подумали, что это связано с угрозой террористической атаки рицином. Граждане подумали именно об этом отравляющем веществе. Потом оказалось, что это токсины, которые вырабатывают динофитовые водоросли. Это вещество, по словам Георгиева, почти в 80 тысяч раз сильнее, чем цианистый калий. Оно может попадать в мельчайшие капли воды, которые с моря несет ветер.