Ученые из ДВФУ подтвердили версию о загрязнении воды на Камчатке водорослями

Специалисты исключили техногенные причины загрязнения Тихоокеанского побережья на Камчатке. Сейчас они склоняются к тому, что всему виной токсичные микроводоросли.

Озвученную командой Дальневосточного федерального университета версию привел на своей странице в Facebook проректор ДВФУ Дмитрий Земцов. В публикации он сослался на коллегу и заведующего лабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов школы естественных наук ДВФУ Кирилла Винникова.

«Версия утечки с полигона Радыгино или с полигона Козельский не подтвердилась», — заметил он, говоря о вероятных техногенных причинах произошедшего.

Этот вариант развития событий опровергли, поскольку в реке Налычева и ее притоках нашли биоиндикаторные организмы. При выбросе химикатов в Авачинский залив они бы не выжили. В пределах нормы оказался и химический анализ воды из водоемов. Компонентов ракетного топлива тоже не нашли.

«Версии с сейсмическими или вулканическими причинами происходящего также не получили своего подтверждения и были отклонены ведущими вулканологами страны», — написал Земцов.

Он добавил, что выброс с судна, который нашли при помощи анализа космических снимков, не мог привести «к наблюдавшимся на Халактырском пляже явлениям». Однако внимания правоохранительных органов эта информация заслуживает.

«Наиболее убедительной представляется версия с микроводорослями, согласно которой причиной гибели бентосных животных и обеднения морского дна стало так называемое вредоносное цветение водорослей (оно же „красный прилив“)», — подчеркнул проректор ДВФУ.

Земцов подкрепил высказанную гипотезу несколькими фактами. В частности, наличием желтой пены, характерной для цветения микроводорослей. В большом количестве ее наблюдали активисты 5 октября. Видели, но в меньшем количестве пену и ученые при облете местности 8 октября.

В минувшие выходные стало известно, что в воде и желтой пене специалисты лаборатории Тихоокеанского института биоорганической химии нашли токсин. Он вырабатывается в период цветения определенных микроводорослей. Какие именно из них стали причиной случившегося, пока не известно. Выводы пока предварительные.