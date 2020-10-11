Отравление воды на Камчатке связали с токсичными водорослями

Ученые посчитали токсичные водоросли одной из основных причин отравления воды в Авачинском заливе на Камчатке. Специалисты организуют морские экспедиции, чтобы удостовериться в правильности этой теории.

О том, что именно водоросли предварительно считаются одной из главных версий отравления воды, сообщил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров, говорится на официальном сайте Камчатского края.

Но вариант, что это токсичные водоросли, выходит на первое место. Дальше одна из главных задач — провести морские экспедиции. И разобраться, что может приводить эти водоросли в такое активное состояние, что у нас возникают красные приливы Алексей Озеров.

Красный прилив — это не значит, что вода красная. Это название явления, когда выделяются мощные токсины, влияющие на придонные организмы, рыб и в некоторых случаях на человека.

В воскресенье, 11 октября, на юг Камчатки отправятся экспедиция с водолазами, чтобы сделать новые пробы воды для исследования.

Накануне исключили две версии отравления воды в Авачинском заливе. Первая заключалась в том, что привести к смерти морских обитателей могла утечка из стоящего у берегов судна. По информации правительства, оно вряд ли могло масштабно загрязнить территорию. Вторая версия была связана с сейсмологическими факторами, но ее также исключили. Вулканы Ключевский, Безымянный, Шивелуч хоть и извергаются, но находятся на расстоянии 300–400 километров от акватории, поэтому не могли спровоцировать гибель морских организмов.

Ранее «360» писал о Козельском полигоне, который губернатор Камчатки заподозрил в отравлении воды. Ведь на этой территории хранили ядовитые отходы еще со времен Советского Союза.