Казахстан вновь на пороховой бочке. Митинги ради работы скажутся на нефтедобыче и не только

В Западном Казахстане снова разгорелись митинги: люди продолжают требовать дать им работу и повысить зарплату. Власти создали специальную комиссию и стараются вместе с активистами решить проблему. Между тем нестабильная обстановка в регионе может сказаться на нефтегазодобыче Казахстана. Не исключено, что волнения подогревают силы извне.

В Западном Казахстане снова митинги

Хотя после январских событий в Казахстане наступило относительное спокойствие, на западе страны снова вспыхнули митинги. В городе Жанаозене Мангистауской области снова протестует безработная молодежь. Люди требуют дать им возможность трудиться на нефтесервисных предприятиях области, сообщил сайт Fondsk.ru.

По словам местных жителей, в городе несколько тысяч безработных, они годами стоят в очереди, ожидая вакансий. Злит людей и различие зарплат у работников дочерних организаций «КазМунайГаза» и частных подрядных компаний. Митингующие также требуют прекратить и практику аутсорсинга на предприятиях.

В городе Актау протестуют сотни работников предприятия государственной компании «Казатомпром». Хотя руководство предприятия уже пообещало увеличить зарплату на 30% с 1 марта 2022 года, ввести пособие на оздоровление в размере одного оклада и премии к праздникам, люди продолжают требовать увеличения зарплаты вдвое.

Правительство старается решить проблему

Правительство уже отреагировало на новые волнения: 8 февраля была создана комиссия по обеспечению полной прозрачности алгоритма принятия на работу в организации, осуществляющие деятельность в нефтегазовой отрасли в регионе. В состав группы вошли не только чиновники, но и представители безработных.

Общими силами они стараются прийти к оптимальному решению, устраивающему обе стороны. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил изучить требования работников и заявил, что их законные интересы должны соблюдаться. Он также пообещал направить в область правительственную комиссию.

Митинги Казахстана могут питать извне

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев рассказал «360», что Западный Казахстан — очень своеобразный регион. При очень богатых недрах — это крупнейший нефтегазодобывающий регион страны — регион очень бедный, уровень жизни людей там значительно ниже, чем в Казахстане в целом.

«Уже были попытки жителей Западного Казахстана перекрывать дороги, не выпускать ресурсы. Это было при Назарбаеве, и из этого ничего не получилось. Теперь они могут снова все перекрыть, но вот вопрос, как долго они могут это делать», — сказал Дмитрий Журавлев.

Он отметил: если митинги стали движением снизу, у правительства есть шанс успокоить народ. Однако на протестные действия могут влиять и силы извне. Есть четкие бенефициары ухудшения ситуации в Казахстане — это американцы. Им невыгодна стабильность в этой стране по чисто географическим причинам.

Дмитрий Журавлев уточнил, что Казахстан — одно из связующих звеньев между Европой и Китаем. Для американцев смертельно опасен успех программы «Один пояс и один путь». Это китайская инициатива соединения Азии с Африкой и Европой через сухопутные и морские маршруты для развития торговли и стимулирования экономического роста.

Русские не спешат покидать Казахстан

Политолог напомнил, что через Западный Казахстан идет взаимодействие и с частью России. В этом смысле экономические и транспортные отношения могут усложниться. И россияне, и казахи ждут «Один путь» и надеются на нем заработать. Казахстан обладает огромным транзитным потенциалом, имея общую границу с КНР.

При этом пока нет повода говорить, что в стране из-за беспорядков сильно сократится русское население. По мнению Дмитрия Журавлева, желающих вернуться в Россию довольно много, просто не смогут уехать. Разместить несколько миллионов человек не так-то легко, а на пустые земли, без инфраструктуры, никто не поедет.

«Мы в свое время на этом и проиграли. Я работал в комиссии по переселению, мы думали: „Ну у нас-то земли пустой — ого-го! Сейчас как Сибирь заселим русскими!“ А оказалось, что это невозможно. Что они там делать будут, в тайге? То есть все равно людей селить можно только возле инфраструктуры», — рассказал Дмитрий Журавлев.

Волнения помешают нефтегазодобыче

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с «360» пояснил, что протесты в Западном Казахстане не добавляют уверенности нефтяным компаниям и инвесторам, которые вкладывают деньги в газовые и нефтяные проекты страны.

«Они видели, как буквально за несколько дней может дестабилизироваться ситуация. И, главное, пока что социальная база из протестных настроений никуда не ушла. Как было большое количество молодых людей, у которых проблемы с работой, так это и осталось. Но пока что это не влияет на объемы добычи нефти и газа», — сказал Игорь Юшков.

Он отметил, что это связано с тем, что протестами занимаются не на самих нефтегазовых объектах — их инициируют люди, которые на них не попадают, безработные. Но и на самих предприятиях также есть социальная напряженность, которая связана с недовольством оплаты и условий труда.

Игорь Юшков уточнил, что, хотя нефтегазовые объекты Казахстана и отдалены от городов, где происходили основные волнения, крупные протестные акции или новая волна революции может сказаться на добыче природных ресурсов.