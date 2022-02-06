«Оранжевый» уровень террористической опасности сняли в Алма-Ате

Власти Казахстана решили отменить «оранжевый» уровень террористической опасности в Алма-Ате. Он перестал действовать с 7 февраля, сообщил республиканский оперштаб по борьбе с терроризмом.

«Согласно принятым руководителями региональных оперативных штабов по борьбе с терроризмом решениям с 00:00 7 февраля (21:00 по московскому времени 6 февраля) текущего года отменяется действие высокого „оранжевого“ уровня террористической опасности», — заявили в оперативном штабе.

Решение распространяется не только на Алма-Ату, но также на Алматинскую и Жамбылскую области. Причиной отмены «оранжевого» уровня стала стабилизация ситуации в названных регионах страны.

«Подразделения силовых структур перейдут в штатный режим работы», — уточнили в оперштабе.

В начале января в Казахстане вспыхнули протестные акции. Люди вышли на улицы из-за повышения цен на сжиженный газ. Сначала митинги носили мирный характер, но затем переросли в беспорядки. Власти страны ввели «красный» уровень террористической опасности и обратились за помощью в ОДКБ. После этого в Казахстан отправили миротворцев.