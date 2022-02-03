Безработные жители Казахстана вышли на митинг

Безработные жители города Жанаозен Мангистауской области Казахстана вышли на улицу и заявили о недоверии властям страны. Собравшиеся записали обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, в котором потребовали решить проблему с трудоустройством.

О собрании жанаозенцев сообщило местное агентство КазТАГ. По данным издания, большая часть людей разошлась, но часть осталась в районе городской мэрии.

В обращении к Токаеву участники схода заявили, что выражают недоверие властям, потому что список-схема трудоустройства, представленный мэрией в 2020 году, реализуется несправедливо.

«Мы группа безработных жителей Жанаозена! По сей день не решен вопрос безработицы в Жанаозене! <…> Вместе с тем требуем трудоустроить всех безработных граждан в нефтегазовой сфере на перспективную и стабильную работу», — заявили недовольные горожане.

В начале января на западе Казахстана прошли митинги против повышения цен на сжиженный газ, постепенно они переросли в массовые беспорядки и погромы. Токаев отправил в отставку правительство.