Американские специалисты начали скрупулезно изучать данные о деятельности Пентагона на Украине и финансировании биологических лабораторий, хотя всего месяц назад западные СМИ писали об этом как о дезинформации со стороны России. Специалисты верят, что американцы могут сами помочь разоблачить свои власти.

Американцы начали изучать биолаборатории на Украине

Американское экспертное сообщество все скрупулезнее анализирует вскрытые Вооруженными силами России факты о незаконной военно-биологической деятельности Пентагона на Украине. Об этом сообщили в Telegram-канале посольства РФ в Вашингтоне.

«Аналитики справедливо задаются вопросами. Какого рода штаммы исследовались в финансируемых Вашингтоном лабораториях? Какую угрозу подобные работы представляли для гражданского населения?» — пояснили в представительстве.

При этом в посольстве подчеркнули, что США сохранили в своем законодательстве нормы, допускающие проведение работ в области биологического оружия, несмотря на свои международные обязательства.

«Более того, в соответствии с законом „О единении и сплочении Америки в борьбе с терроризмом“ исследования в области создания биооружия разрешаются с санкции правительства. При этом наиболее спорные с точки зрения этики эксперименты проводятся за пределами национальной юрисдикции», — подчеркнули в сообщении.

В дипведомстве добавили, что американская сторона координирует работу биолабораторий через Украинский научно-технологический центр. Его основная деятельность — распределение грантов для проведения исследований по заказу Пентагона.

Западные СМИ считали причастность США фейком

Всего месяц назад западные СМИ писали о финансировании США лабораторий на Украине как о «российской дезинформации» и даже как об «угрозе». Материал с таким посылом опубликовало издание Time.

«Россия все еще может превратить биолаборатории в инструмент для нанесения вреда украинскому обществу, превратив возможность распространения патогенов в оружие дезинформации и общественного замешательства. Действительно, Россия уже начала распространять на Украине ложную информацию о биологическом оружии. Ранее в этом месяце, например, министерство обороны России заявило, что Украина осуществляет секретную программу биологического оружия, предположительно контролируемую американскими военными», — говорится в статье.

О том, что заявления России ложны писало и CBC News. По данным издания, более четверти американцев, опрошенных в конце марта, верят, что США разрабатывают биологическое оружие в лабораториях по всей Украине. Журналисты назвали это заговором — «задуманный, созданный и усиленный российским правительством».

«Эта теория заговора была не более чем входящей за рамки разумного выдумкой. И это может быть признаком того, что президент Владимир Путин замышляет дальше», — отметили в статье.

Правда, были и те, кто призвал США «ответить за биолаборатории». Так, Global Times отметили довольно странную реакцию американских политиков на заявления России.

«Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки восемь раз подряд осудила Россию за распространение дезинформации, но избегала упоминания о биолаборатории США на Украине. Она заявила, что „мы все должны опасаться, что Россия может применить химическое или биологическое оружие в Украине“. Но она не представила никаких доказательств. Такое осуждение не помогло рассеять сомнения людей во всем мире», — отметили в материале.

Американские специалисты могут сами раскрыть США

В США есть как минимум две партии. Если демократы могут попытаться не раскрывать информацию о биолабораториях, то республиканцы вполне вероятно попытаются поймать оппонентов на этом. Такую точку зрения высказал «360» бывший член комиссии по биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин. Он напомнил, что экс-президент США Барак Обама внес некоторые поправки в законодательство касательно биологического оружия.

«Именно поэтому американцы с тех пор очень активно развивают свои биолаборатории на территории третьих стран. Таких лабораторий уже больше 300», — отметил Никулин.

При этом он подчеркнул, что если американские специалисты и узнают правду о деятельности своих властей на Украине, вряд ли они встанут на сторону России — скорее будут говорить об этом в том русле, в котором это будет удобно именно им.

«Тем не менее, думаю, до кого-то эта информация дойдет. <…> У нас в любом случае появятся дополнительные аргументы», — добавил Никулин.

Американские специалисты уже заподозрили, что российские власти были правы. В этом уверен и главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым» Сергей Ченнык.

«Мы прекрасно знаем, что в наше время американцы работают над биологическим оружием. <…> Они делают это вне территории США. <…> Они будут пытаться опубликовать факты, но сомневаюсь, что у них это получится», — пояснил Ченнык.

Минобороны РФ привело доказательства вины США

Биологические лаборатории обнаружили на Украине 7 марта в ходе специальной военной операции по защите ЛДНР, которую проводит РФ. Всего на территории страны военные нашли 30 лабораторий. По данным России, их деятельность финансировали США.

Минобороны РФ даже публиковало схему, которая описывает механизм контроля лабораторий американцами. Согласно ей, к финансированию причастен инвестиционный фонд Rosemont Seneca Хантера Байдена. Ведомство назвало даже фамилии конкретных должностных лиц из США, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия.