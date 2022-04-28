Российские дипломаты заявили, что эксперты в США изучают данные о биолабораториях на Украине

Российское посольство в Соединенных Штатах рассказало о том, что американское экспертное сообщество анализирует установленные факты работы биолабораторий на Украине. Сообщение диппредставительства размещено в Telegram-канале ведомства.

«Отмечаем, что американское экспертное сообщество все скрупулезнее анализирует вскрытые нашими Вооруженными силами факты о незаконной военно-биологической деятельности Пентагона на Украине», — сказано в публикации.

Дипломаты добавили, что аналитики задаются вопросами, что в финансируемых Штатами лабораториями исследовалось.

«Обращаем внимание на то, что вопреки международным обязательствам США сохранили в своем законодательстве нормы, допускающие проведение работ в области биологического оружия», — отметили в дипмиссии.

Диппредставительство России напомнило, что по законам США при разрешении правительства можно проводить исследования в сфере создания биологического оружия. При этом наиболее спорные с точки зрения этики работы проводят за пределами национальной юрисдикции.

Ранее Минобороны РФ заявило, что инвестиционный фонд Хантера Байдена — сына президента США Джо Байдена — участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине. Там, по данным российской стороны, шли работы по созданию компонентов биологического оружия.