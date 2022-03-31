Названы имена чиновников США, ответственных за создание биологического оружия на Украине

Минобороны назвало фамилии конкретных должностных лиц из США, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия на территории Украины. Одной из ключевых фигур является Роберт Поуп, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

По данным ведомства, Поуп был сотрудником Defense Threat Reduction Agency (DTRA, Агентство боевой поддержки Министерства обороны США по противодействию оружию массового уничтожения) и директором Программы по совместному снижению угрозы.

Целью этой программы, по данным Минобороны РФ, являлось втягивание государств постсоветского пространства в военно-биологическую деятельность. Поуп также был автором идеи создания в Киеве Центрального депозитария особо опасных микроорганизмов.

Источник фото: Минобороны РФ

Минобороны обратило внимание на письмо Поупа к бывшей главе Минздрава Украины Ульяне Супрун. В нем Поуп высоко оценил ее деятельность, особо отметив обеспечение допуска американских специалистов на украинские биообъекты и начало работ по формированию депозитария микроорганизмов.

«Напомню, чем закончилась такая деятельность: в соответствии с имеющейся информацией, все патогенные биоматериалы из хранилища в начале февраля 2022 года были вывезены военно-транспортным самолетом в США через Одессу», — подчеркнул Кириллов.

Кураторы военно-биологических проектов США

Координацией военно-биологических проектов на Украине и подбором исполнителей руководила Джоанна Уинтрол, глава украинского офиса DTRA. Под ее контролем были реализованы проекты UP-4, UP -6, UP -8 по изучению смертельно опасных патогенов, включая сибирскую язву, конго-крымскую лихорадку и лептоспироз.

Еще одно имя, озвученное ведомством, — Лэнс Липпенкотт. Он возглавляет украинское подразделение компании Black and Veach и является основным контактным лицом для должностных лиц Министерства обороны и Министерства здравоохранения Украины, уточнили в Минобороны.

Источник фото: Минобороны РФ

По данным ведомства, Black and Veach работает в интересах Пентагона с 2008 года в рамках проектов по изучению потенциально опасных биоагентов. В их числе — проект UP-1 по изучению риккетсий и вируса клещевого энцефалита у членистоногих на северо-западе Украины.

Компания внедряла на украинских биообъектах систему удаленного мониторинга заболеваемости туляремией и сибирской язвой. Девид Мустра курировал биомониторинг и передачу информации. Он тесно связан с другим подрядчиком Пентагона — компанией Metabiota, уточнил Кириллов. Ранее Мустра руководил военно-биологическими проектами на Украине и в Восточной Европе в рамках Программы по совместному снижению угрозы.

Работа США удивляла даже СБУ

«Необходимо отметить, что деятельность компании Black and Veach вызывала множество вопросов даже у украинских спецслужб», — подчеркнул Кириллов.

В частности, в 2017 году управление СБУ в Херсонской области в докладной записке указывало на потенциальную угрозу ухудшения эпидемической ситуации на Украине. В управлении актуализацию этой проблемы объясняли намерениями DTRA через компанию Black and Veach установить контроль за микробиологическими лабораториями Украины, проводящими исследования возбудителей особо опасных инфекций, которые могут быть использованы для создания или модернизации новых типов биологического оружия.

Источник фото: Минобороны РФ

Компанию Metabiota на Украине представляла ее вице-президент Мэри Гуттиери, которая также является доверенным лицом Хантера Байдена. Это, по словам Кириллова, подтверждается материалами переписки Гуттиери и сына президента США.

Вопросы модернизации лабораторий курировал Скотт Торнтон. Он же консультировал местный персонал по вопросам обращения с особо опасными патогенами в рамках украинских проектов DTRA.

«Полученная информация демонстрирует непосредственное участие американского военного ведомства и их подрядчиков в планировании и реализации проектов Пентагона на территории Украины. Полагаем, что перечисленные должностные лица должны ответить на вопросы об истинных целях этих работ», — подчеркнул Кириллов.