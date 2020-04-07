Рост рейтинга Путина связали с его действиями из-за коронавируса

Рост рейтинга президента России Владимира Путина связан с его решениями, принятыми в обстановке пандемии коронавируса. Его популярность выросла до 72% потому, что граждане увидели его вовлеченность в проблему.

Об этом в интервью, опубликованном на сайте kp.ru заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. Он подчеркнул, что оба выступления сопровождались серьезными решениями, которые повлияли на жизнь всех россиян.

«Оба раза после выступления мы фиксировали рост рейтинга. В ситуации страха и возросшей неопределенности хочется на кого-то опереться», — сказал Федоров.

По его мнению, граждане России увидели политика, который контролирует ситуацию, а «не отсиживается».

В первом обращении к россиянам от 25 марта Путин объявил о поддержке бизнеса и граждан, и начале «нерабочей недели». Он продлил ее до конца марта в выступлении от 2 апреля.