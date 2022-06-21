В Красногорске с нуля открыли ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка». Почти все сырье для любимых бургеров и других блюд отечественного производства, значительную часть продуктов поставляют подмосковные компании. Ресторанов «Вкусно — и точка» станет больше: сеть нанимает сотрудников, причем средние зарплаты у них даже выше, чем были в «Макдоналдс».

«Вкусно — и точка» в Путилкове — первый ресторан сети, открытый с нуля, все предыдущие просто возобновляли работу после ребрендинга в местах бывшего «Макдоналдс». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев познакомился с сотрудниками нового ресторана до открытия, а генеральный директор сети Олег Пароев провел экскурсию и показал основные производственные процессы.

Всего в России более 850 ресторанов бывшего «Макдоналдс», которые должны открыться под новым брендом. В Московской области — 138, из них 27 уже возобновили работу, остальные планируют вернуться в строй к середине июля. Ресторан в Путилкове стал 139-м в Подмосковье. И первым в стране, открывшимся с нуля.

В новом ресторане «Вкусно — и точка» 100 посадочных мест в зале, еще 40 — на летней веранде. Причем в нем уже есть не только обслуживание за столами и возможность сделать мобильный заказ, но и круглосуточный аналог «МакАвто» с техническим перерывом с 04:00 до 05:00. А в июле планируют открыть аналог «МакКафе» и доставку из ресторана.

Источник фото: телеканал «360»

«В этом году мы точно откроем как минимум 12 предприятий. До конца года, может быть, это количество увеличится и до 20. Это будут те предприятия, которые, как и это, никогда не работали как „Макдоналдс“, построим их с нуля», — рассказал Пароев.

Источник фото: телеканал «360»

Надежные поставщики

Более 98% поставщиков для ресторанов «Вкусно — и точка» — российские. В Московской области расположено 15 компаний, которые поставляют продукты для сети ресторанов. Уже сейчас на предприятиях поставщиков работают порядка 15 тысяч жителей Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

Например, булочки для бургеров производит «Лантманнен Юнибейк» в Егорьевске, тортильи — «Мишн Фудс Ступино», а блины — «Центрхлебпродукт» в Химках. Мясо для сети «Вкусно — и точка» поставляет одинцовская компания «Марр Русия», сыр — «Пир Пак» из Ленинского городского округа и «Хохланд Руссланд» из Раменского.

Другая раменская компания — «Эрманн» — поставляет молочные смеси для мороженого, сиропы и панировочные смеси делает компания «Керри» в Красногорске, ООО «Аргана Фрут» из Серпухова отвечает за топпинги и сиропы, а за джемы и мед — ООО «Руконд» из Дубны.

Овощи и салат для сети «Вкусно — и точка» производят две компании: АО «Белая Дача Трейдинг» из Котельников и ООО «Салатерия» из Дмитровского городского округа. Соки в сеть ресторанов поставляет компания «Делер НФ и БИ» из Лобни, за чай отвечает ООО «Май» из Фрязина, а за пакетированный сахар — «НовУпак» из Ленинского городского округа.

Также в Подмосковье производят и упаковку для сети «Вкусно — и точка». А вскоре рестораны планируют расширить ассортимент напитков. Поможет в этом подмосковное предприятие «Черноголовка».

Карьера и образование

В бывшем «Макдоналдс» работали 62 тысячи человек по всей России, только в Подмосковье — 12 тысяч из них. На каждом предприятии быстрого обслуживания в Московской области в среднем по 90 сотрудников. В новом ресторане «Вкусно — и точка» в штате 80 человек, 10 из которых занимают менеджерские позиции.

Причем, как отметил Олег Пароев, 68% сотрудников — студенты. Средняя зарплата в компании превышает 50 тысяч рублей, что на 20% больше, чем было в «Макдоналдс». Сейчас «Вкусно — и точка» является крупнейшим работодателем для молодежи в индустрии, а средний возраст директора предприятия — 26 лет.

Желающим устроиться в сеть «Вкусно — и точка» пообещали дать возможность сделать это через центры занятости Подмосковья. Набор новых сотрудников уже начался.

«Сегодня на открытии нового ресторана у нас в Путилкове в городском округе Красногорск с гендиректором сети Олегом Пароевым обсудили, как помочь сети в этом вопросе. Решено включить в процесс центры занятости Подмосковья и их цифровые решения», — заявил Андрей Воробьев.

Уже сейчас у сети ресторанов есть собственный университет с государственной аккредитацией, где сотрудники, как новые, так и уже действующие, могут учиться и повышать квалификацию. Причем в университете есть курсы, связанные не только с производственным процессом в сети ресторанов: программы личностного роста, профессионального развития и другие.

«За время вынужденного простоя все наши сотрудники прошли не один, а довольно много курсов в этом университете. Мы планируем использовать его для перепрофилирования, обучения тех новых сотрудников, которых хотим нанять как в городе, так в области, которых готовы взять с предприятий, которые уходят из России», — подчеркнул Олег Пароев.