Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» будет нанимать сотрудников в том числе через центр занятости Московской области. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

«Сеть „Вкусно — и точка“, которая пришла на смену „Макдоналдс“, собирается брать на работу новых сотрудников. Сегодня на открытии нового ресторана у нас в Путилкове в городском округе Красногорск с гендиректором сети Олегом Пароевым обсудили, как помочь сети в этом вопросе. Решено включить в процесс центры занятости Подмосковья и их цифровые решения», — заявил губернатор.

Пароев рассказал губернатору, что на каждом предприятии сети работают от 80 до 90 человек. Сейчас у компании амбициозные планы по развитию.

«И, конечно, помощь области с точки зрения набора — может быть, какая-то цифровая платформа, на которой мы могли бы разместить наши вакансии, — была бы очень полезна», — отметил он.

У нас в Московской области большое количество иностранных компаний. И большое количество людей — и молодых, и опытных — там работает. Мы, конечно, когда начались события санкционные, переживали, чтобы наши жители не остались без работы, без доходов. Чтобы они могли будущее планировать и настоящее тоже Андрей Воробьев.

В середине июля в Московской области откроется около 140 ресторанов сети, уточнил губернатор.

Источник фото: телеканал «360»

Пароев заявил «360», что сейчас компания нанимает людей напрямую. Вакансии можно найти как на сайте, так и в компании.

Кроме того, есть свой центр занятости, это университет, он имеет государственную аккредитацию. В нем могут обучаться как уже работающие, так и новые сотрудники сети «Вкусно — и точка», а также сотрудники ушедших с рынка предприятий, которые хотят работать в сети ресторанов быстрого питания.

«Мы нанимаем людей напрямую, можно всегда найти вакансии на нашем сайте. Можно просто прийти на наше предприятие и найти вакансии там. Одна из инициатив — мы надеемся, Андрей Юрьевич нас поддержит, — в том числе это возможность такого централизованного найма через центр занятости области», — пояснил Олег Пароев.

Он отметил, что в Московской области уже открыли 26 ресторанов «Вкусно — и точка». В процессе запуск 27-го. На работу принимают сотрудников разных профессий — как молодежь, так и людей среднего возраста.