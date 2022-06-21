Ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка» появился в Красногорске. Это аналог «Макдоналдса», но в то же время построенное с нуля современное предприятие под новым брендом. Как рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, это важное событие, влияющее на экономику и занятость.

Первые рестораны сети «Вкусно — и точка» открыли в Подмосковье и Москве 12 июня. Это площадки бывшей сети «Макдоналдс», а заведение в Красногорске стало первым созданным с нуля под новым брендом.

Конечно, когда начались события санкционные, мы переживали, чтобы жители не остались без работы, без доходов, чтобы они могли будущее планировать и настоящее Андрей Воробьев.

По его словам, одной только поставкой ингредиентов для этой сети быстрого питания в Подмосковье занимаются уже около 15 тысяч человек.

«Сегодня радостное событие, потому что экономика, занятость, перспективы, сервис для нас очень важны. Мне очень приятно находиться в вашем кругу, ведь вы очень трудолюбивые люди, которые начали работать с молодых лет — с 17 или раньше. Это вызывает большое уважение», — отметил Андрей Воробьев.

Развитие сети и карьерный рост

Как подчеркнул генеральный директор компании «Вкусно — и точка» Олег Пароев, у предприятия есть масштабные планы по развитию сети в Подмосковье. Он уточнил, что для жителей это большие возможности роста, ведь средний возраст директора в сети ресторанов — 26 лет.

А значит, трудоустроившись в 18 лет, сотрудник имеет хорошие перспективы вырасти до руководителя в ближайшие годы.

Все компании отмечают, что качество наших специалистов очень высокое и по мировым, и по европейским — по любым меркам Олег Пароев.

Меню в новом заведении «Вкусно — и точка» в Красногорске показали губернатору Подмосковья перед открытием.

«Здесь, как и во всех остальных ресторанах нашей сети, будут выдерживаться высочайшие стандарты качества. Прекрасная продукция, лучшие ингредиенты, российские поставщики — гости получат все те же самые удобства, комфорт, интерьер и атмосферу», — рассказал Олег Пароев.

Свежие продукты из Подмосковья

Сейчас Московская область — крупнейший поставщик товаров и упаковки для всей сети «Вкусно — и точка» в России. Регион обеспечивает рестораны сырами, мясными полуфабрикатами, молочными смесями для мороженого, овощами, упаковкой.

«В этом году мы точно откроем как минимум 12 предприятий. До конца года, может быть, это количество увеличится и до 20. Это будут предприятия, которые, как и это, никогда не работали как „Макдоналдс“, построим их с нуля», — объявил Пароев.

По его словам, рестораны расположены по всей стране, однако большая часть находится в Московской области и Москве.

Мы видим, что потребители нас ждали, скучали по нам. Мы видим, что потребители остались к нам очень лояльными. К счастью, продажи идут лучше, чем самые оптимистичные прогнозы Олег Пароев.

Губернатор Московской области добавил, что это важный шаг для развития российского бизнеса. Вместе с тем в Подмосковье работает большое количество иностранных компаний, которые не хотят уходить с рынка.

«И мы со многими проводили переговоры. И ни одна компания, по сути, не хочет уходить. У всех очень высокая эффективность, высокая производительность, компетенция сотрудников очень высокая. Поэтому лично мое предположение, что все компании будут работать. И все наши инженеры, технологи будут тоже при деле. Это вот лично мой прогноз. Я в него реально верю», — заключил Андрей Воробьев.

Сеть питания «Вкусно — и точка» сменила ушедшую из России американскую корпорацию «Макдоналдс», которая продала бизнес с возможностью обратного выкупа в ближайшие 15 лет.