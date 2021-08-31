Visa и MasterCard рискуют репутацией из-за конфликта с Wildberies. Банки уже на стороне маркетплейса

Wildberries заявил, что банки встали на его сторону в конфликте с Visa и MasterCard из-за скидок для российских платежных инструментов. Они посчитали, что ретейлер не нарушает закон. Эксперты предположили, что зарубежные платежные системы могут пойти до конца, но тогда столкнутся с репутационными рисками.

Крупный российский онлайн-ретейлер Wildberries заявил, что банки не видят ничего противозаконного в введении скидок по российским платежным инструментам. Компания отметила, что не прерывает диалог с банками по поводу предоставления скидок на товары во время оплаты с помощью российских платежных систем.

Ретейлер также заявил, что покупателям из России в отличие от жителей западных стран недоступны те же условия. При этом тарифы платежных систем для российского бизнеса намного выше, чем на других рынках, написал «Коммерсант».

За две недели на сайте ретейлера на 62% выросли платежи по карте «Мир», количество операций через SberPay увеличилось в 5,4 раза, а через Систему быстрых платежей — в 2,8 раза. Отечественная платежная система «Мир» стала самой популярной на маркетплейсе.

История противостояния

Ранее компания Wildberries заявила о снижении стоимости товаров, которые оплатят при помощи карт «Мир», SberPay и системы быстрых платежей. Разница в цене объяснялась низкими комиссиями у российских платежных систем.

При этом, если пользователь оформлял заказ через иностранные платежные системы, то ему сообщали о дополнительной наценке в 2%. Далее покупателю сообщали о том, что комиссия исчезнет, если он выберет российскую платежную систему.

Раньше комиссия была частью счета, но Wildberries решил выделить ее. По мнению ретейлера, тот факт, что покупатель не мог раньше сэкономить, перейдя на другую платежную систему, несправедлив.

Visa и Mastercard возмутились таким нововведением у ретейлера. Visa даже инициировала расследование поведения Wildberries и предупредила банки о штрафах при транзакциях с комиссией. Платежная система дала им срок до 31 августа, чтобы ликвидировать так называемое нарушение правил.

Исход дела

Противостояние онлайн-ретейлера и иностранных платежных систем может закончиться в пользу первого. Аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский рассказал «360», что в конфликт следовало бы привлечь ФАС.

Нужно поставить вопрос о том, не злоупотребляют ли Visa и Mastercard полномочиями, выдвигая такие ультиматумы на рынке платежей Дмитрий Голубовский.

Специалист отметил, что когда конфликт выносится на уровень государственных органов, то компании выполняют постановления. Он напомнил, что ранее Visa и Mastercard перенесли в Россию серверы, которые обеспечивали транзакцию. По мнению Голубовского, компании будут идти до конца — и тогда регулятор точно вмешается в конфликт.

Эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев объяснил, что Wildberries может выиграть, если их юристы смогут доказать юридическую правоту решения. А вот у Visa и Mastercard могут появиться репутационные риски.

«Репутационный риск для западных компаний — это серьезно. Они дорожат репутацией и стараются ее не портить», — отметил эксперт.

По его мнению, если платежные системы поймут, что дело угрожает им репутационным риском, то они не будут его продолжать.