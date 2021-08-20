Конфликт Visa и Wildberries выявил давнюю проблему. В выигрыше останутся покупатели

Visa предупредила сотрудничающие с Wildberries банки-эквайеры о штрафах, если те проведут транзакцию с наценкой. А российский онлайн-ретейлер обвинил платежные системы в давлении на банки. Это противостояние подсветило неявную проблему.

Онлайн-ретейлер Wildberries заявил, что платежные системы Visa и Mastercard незаконно грозят российским банкам-эквайерам штрафами из-за решения о комиссиях и проявляют недобросовестную конкуренцию.

А Visa инициировала расследование проведения онлайн-ретейлера. В платежной системе заявили, что они против такой практики, поскольку она может негативно сказаться как на потребителях, так и на бизнесе. Платежная система также предупредила о штрафах банкам в случае транзакций с наценкой по картам Visa.

Размер штрафов будет составлять 25 тысяч долларов, а у банков есть срок до 31 августа, чтобы устранить так называемое нарушение правил.

Российское представительство Mastercard посчитали решение дискриминационным по отношению к тем, кто владеет картами иностранных платежных систем. В платежной системе напомнили, что по правилам нельзя взимать дополнительную комиссию с покупателей.

С чего все началось

Онлайн-ретейлере Wildberries сообщил о снижении цен на товары, которые оплатят с помощью карты «Мир», системы быстрых платежей или SberPay. Разница в стоимости получилась из-за низких комиссий у российских платежных систем.

Во время оформления заказов через иностранные платежные системы ретейлер начал сообщать покупателю о дополнительной наценке в 2%. В следующем сообщении покупателя информировали о том, что комиссия исчезнет, если выбрать российскую систему платежей.

Wildberries таким образом хотел выделить комиссию иностранных систем, которая раньше была частью общего счета. Ретейлер посчитал несправедливым то, что покупатель не мог раньше сэкономить, просто перейдя на другую платежную систему. Wildberries подсчитал, что новое правило может помочь сэкономить всем российским покупателям до 40 миллионов рублей в день.

Возможные последствия

Конфликт между онлайн-ретейлером подсветил проблему, которая оставалась долгое время не замеченной. Руководитель общества защиты потребителей финансовых услуг «Финпотребсоюз» Игорь Костиков объяснил «360», что такая серая сфера как банковский эквайринг, за который в конечном счете платил потребитель, теперь стала явной.

Мы провели свое исследование, опросили магазины, и они все платят по 6% за эквайринг. При нынешних технологиях это недопустимо Игорь Костиков.

Он отметил, что в это дело должен вмешаться ФАС. Сам же конфликт, по его словам, может привести к тому, что услуга резко подешевеет.

Однако сказать точно, как закончится противостояние Wildberries и Visa, пока что невозможно. Аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский рассказал, что фактором неопределенности может выступать государство, которое может вмешаться в конфликт и явно не на стороне платежной системы.

«С одной стороны Visa творит произвол — они устанавливают условия, которые не имеют отношения к их деятельности, пользуясь своим служебным положением. Но с другой стороны государство может оштрафовать Visa за подобную практику», — заявил Голубовский.

Специалист также уверен, что регуляторы должны вмешаться и выслушать обе стороны.