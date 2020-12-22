Сторонники Трампа планируют провести его инаугурацию. Это виртуальная гражданская война
Группа, в которой собираются сторонники действующего американского президента, называется «Церемония второй инаугурации президента Дональда Трампа».
«Мы — обычная группа частных лиц численностью 325 тысяч, которые показывают нашу поддержку президенту Дональду Трампу. Мы не имеем никакого отношения к какой-либо официальной организации», — сказано в описании группы.
Сама социальная сеть добавила в группе отметку, где говорится, что «Джо Байден — избранный президент. Его инаугурация в качестве 46-го президента США состоится 20 января 2021 года».
Гражданская война в виртуальном пространстве
Политолог Рафаэль Ордуханян в разговоре с «360» сравнил виртуальную инаугурацию со свадьбами и похоронами онлайн.
Что касается виртуальной инаугурации — есть же виртуальные похороны и свадьбы. Почему бы не сделать виртуальную инаугурацию в стране, где есть виртуальная свобода, виртуальное международное право? <…> Это очередная клоунада, не более. Это не имеет никого отношения к реальной политике. Это такие утешительные призы, которые раздают
При этом собеседник «360» отметил, что проблема итогов выборов в США никуда не делась: страна расколота. Он уверен, что гражданское противостояние будет продолжаться. А вот в какой форме это будет, не принципиально.
«Подобные провокации уже стали нормой. Когда страна больна, это становится нормой. Мы же не удивляемся, что красные пошли в атаку на белых и наоборот. Многие мои коллеги думают, что ничего не произошло. Да произошло! Это гражданская война ХХI века. Она идет в виртуальном пространстве», — добавил политолог.
Массовые столкновения
Скопление большого количества сторонников Трампа в день инаугурации Байдена может привести к беспорядкам, считает политолог Максим Сучков. По его словам, вся эта история с выяснением, кто же станет следующим главой США, с одной стороны, лишний раз демонстрирует характер Трампа, с другой — может быть заходом для следующего «избирательного цикла».
Массовое скопление сторонников Трампа в столице США в день инаугурации приведет к каким-то очаговым столкновениям. <...> Сторонники Трампа будут делать какие-то публичные акции, пытаться создать набор ответных мер, митинги, шествия разные, лозунги
При этом собеседник «360» добавил, что это никак не отразится на инаугурации избранного президента США. Мероприятие явно состоится, как и планировалось.
Выборы главы США прошли 3 ноября. Джо Байден получил большинство голосов избирателей, ему же досталось 306 голосов выборщиков от штатов при необходимых 270. Дональд Трамп получил 232 голоса. Результаты выборов утвердит Конгресс 6 января. Действующий президент Штатов пытается оспорить итоги голосования. Джо Байдена же уже поздравили с победой многие мировые лидеры, в том числе президент России Владимир Путин.