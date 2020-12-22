Сторонники Трампа планируют провести его инаугурацию. Это виртуальная гражданская война

Сторонники Дональда Трампа хотят провести виртуальную инаугурацию главы США в Facebook. Причем произойти это должно в день реальной инаугурации избранного президента Джо Байдена — 20 января. Правда, итоги выборов таким способом поменять не удастся.

Группа, в которой собираются сторонники действующего американского президента, называется «Церемония второй инаугурации президента Дональда Трампа».

«Мы — обычная группа частных лиц численностью 325 тысяч, которые показывают нашу поддержку президенту Дональду Трампу. Мы не имеем никакого отношения к какой-либо официальной организации», — сказано в описании группы.

Сама социальная сеть добавила в группе отметку, где говорится, что «Джо Байден — избранный президент. Его инаугурация в качестве 46-го президента США состоится 20 января 2021 года».

Гражданская война в виртуальном пространстве

Политолог Рафаэль Ордуханян в разговоре с «360» сравнил виртуальную инаугурацию со свадьбами и похоронами онлайн.

Что касается виртуальной инаугурации — есть же виртуальные похороны и свадьбы. Почему бы не сделать виртуальную инаугурацию в стране, где есть виртуальная свобода, виртуальное международное право? <…> Это очередная клоунада, не более. Это не имеет никого отношения к реальной политике. Это такие утешительные призы, которые раздают Рафаэль Ордуханян.

При этом собеседник «360» отметил, что проблема итогов выборов в США никуда не делась: страна расколота. Он уверен, что гражданское противостояние будет продолжаться. А вот в какой форме это будет, не принципиально.

«Подобные провокации уже стали нормой. Когда страна больна, это становится нормой. Мы же не удивляемся, что красные пошли в атаку на белых и наоборот. Многие мои коллеги думают, что ничего не произошло. Да произошло! Это гражданская война ХХI века. Она идет в виртуальном пространстве», — добавил политолог.

Массовые столкновения

Скопление большого количества сторонников Трампа в день инаугурации Байдена может привести к беспорядкам, считает политолог Максим Сучков. По его словам, вся эта история с выяснением, кто же станет следующим главой США, с одной стороны, лишний раз демонстрирует характер Трампа, с другой — может быть заходом для следующего «избирательного цикла».

Массовое скопление сторонников Трампа в столице США в день инаугурации приведет к каким-то очаговым столкновениям. <...> Сторонники Трампа будут делать какие-то публичные акции, пытаться создать набор ответных мер, митинги, шествия разные, лозунги Максим Сучков.

При этом собеседник «360» добавил, что это никак не отразится на инаугурации избранного президента США. Мероприятие явно состоится, как и планировалось.

Выборы главы США прошли 3 ноября. Джо Байден получил большинство голосов избирателей, ему же досталось 306 голосов выборщиков от штатов при необходимых 270. Дональд Трамп получил 232 голоса. Результаты выборов утвердит Конгресс 6 января. Действующий президент Штатов пытается оспорить итоги голосования. Джо Байдена же уже поздравили с победой многие мировые лидеры, в том числе президент России Владимир Путин.