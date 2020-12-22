В США предсказали раскол страны

Она отмечает, что страна сейчас очень быстро движется к окончательному расколу. Пока еще действующий президент всерьез задумался об объявлении военного положения в ряде штатов для сохранения власти. Он может сослаться на Закон о восстании, чтобы помешать своему политическому оппоненту Джо Байдену занять пост президента, говорится в статье.

«Нет никаких сомнений в том, что избрание Дональда Трампа и четыре года его правления разожгли пламя партийности», — уверена профессор, хотя утверждает, что на скользкий путь «гиперполяризованной политики» США ступили давно.

Социолог винит Трампа в том, что он за время своего правления не отказался от идеи «превосходства белой расы», в отличие от своих предшественников, как от республиканской, так и от демократической партии. Именно нынешнего президента она винит в том, что беспорядки на улицах стали обычным явлением в стране.

Она заявила, что на улицах будет небезопасно и после инаугурации Байдена, потому что люди боятся, что на «мирные протесты» могут напасть сторонники Трампа.

Все описанное она назвала «только началом» того, что может привести страну к полному расколу.

После победы на выборах Джо Байден озвучил свои первоочередные задачи на посту президента США. Среди них оказались борьба с пандемией коронавируса, вакцинация населения и восстановление экономики страны. Эксперты считают, что у нового президента возникнут проблемы с их исполнением.