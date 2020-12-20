Действующий президент США Дональд Трамп проводит слишком много времени со своим бывшим помощником по национальной безопасности Майклом Флинном и адвокатом Сидни Пауэллом. В Белом доме опасаются, что он может отменить результаты выборов и захватить власть.

Об этом изданию Axios на условиях анонимности сообщили высокопоставленные источники. Флинна и Пауэлла они считают «сумасшедшими конспирологами», и подозревают, что Трамп готовится злоупотребить оставшейся у него властью.

До инаугурации избранного президента Байдена осталось всего 32 дня, и политики настороженно прислушиваются к разговорам Майкла Флинна о возможном введении военного положения или идеям о конфискации устройств для автоматической регистрации и подсчета голосов избирателей на участках для голосования.

Издание отмечает, что беспокойство проявляют не слабонервные чиновники, а люди, которые, возможно, пережили больше политических потрясений, чем любые представители администрации США в истории страны.

В особенности их поразило желание Трампа назначить Пауэлла специальным советником по вопросам фальсификации выборов.

На днях американские СМИ со слов источников сообщили, что Трамп не собирается покидать Белый дом в день инаугурации Байдена. Он заявил, что его силой придется спустить с лестницы.