Криминалист, который не боялся. Как Виноградов разоблачал маньяков и поддерживал экстрасенсов

Психиатр и криминалист Михаил Виноградов скончался в одной из столичных больниц, пока вся страна отмечала новогодние праздники. Виноградов был ученым мирового масштаба и совершенно неординарным человеком, совмещавшим в себе профессионализм и веру в сверхъестественное.

Данные о точном дне смерти Михаила Виноградова разнятся. Одни источники утверждают, что он скончался еще 1 января, другие говорят, что 4 января. Источник «360» подтвердил первую дату и назвал причиной смерти коронавирусную инфекцию.

В основанном Виноградовым Центре правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях объяснили, что психиатр скончался после продолжительной болезни в 82 года.

Мастодонт психиатрии

Михаил Виноградов, по словам его коллеги криминалиста Михаила Игнатова, был выдающимся специалистом в области криминалистической психиатрии.

«Он сыграл очень большую роль в развитии судебных психолого-психиатрических экспертиз. Он создавал всевозможные методы определения того, человек „косит под дурака“ или он на самом деле сумасшедший и заслуживает пристального внимания, лечения», — объяснил Игнатов в разговоре с «360».

Виноградов был автором более 150 научных статей как в отечественных, так и в зарубежных престижных журналах. С начала нулевых он активно работал вместе с российскими силовиками над составлением психологических и визуальных портретов маньяков на основе их преступлений, возглавлял Центр психофизиологических исследований МВД России. Именно Виноградов был одним из тех психиатров, кто смог составить психологический портрет битцевского маньяка Александра Пичужкина, осужденного за убийство почти полусотни человек.

Игнатов рассказал, что к Михаилу Виноградову коллеги часто обращались в тех случаях, когда судебная психолого-психиатрическая экспертиза нужна была в сложных делах. Например, когда состоятельных людей обвиняли в серии убийств или похищений.

С помощью Виноградова таких людей мы разоблачали, выводили на чистую воду и не давали им ни малейшего шанса уйти от ответственности за содеянное. Он в этом плане был очень жесткий и бескомпромиссный человек Михаил Игнатов криминалист.

Виноградов участвовал в исследованиях по психиатрии и военной психологии, консультировал Общественную палату и ФСБ, помогал ликвидировать последствия аварии на Чернобыльской АЭС, помогал пострадавшим во время землетрясения в Армении и Иране. В 1998 году Виноградов основал Центр правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях.

«Он был высочайший профессионал своего дела. У него много учеников — слава богу, что есть кому продолжить его дело. Царствие ему небесное, это очень большая потеря для криминалистики в области психиатрии», — заключил Игнатов.

Виноградов на «Битве экстрасенсов»

В 2009 году Михаил Виноградов, уже состоявшийся и уважаемый специалист в области психиатрии, предложил создать «Лигу экстрасенсов РФ», а затем стал экспертом программы «Битва экстрасенсов». Многие участники телешоу хорошо помнят его: именно Виноградов проводил с ними некоторые «тесты», которые должны были подтвердить или опровергнуть, что у человека есть экстрасенсорные способности.

Экстрасенс и участница первого сезона «Битвы экстрасенсов» Дарья Миронова уверена, что Виноградов был очень хорошим психоаналитиком и внимательно анализировал людей.

«Как человек он был достаточно искренний, открытый, отзывчивый, располагающий к себе. <…> Он такой человек, что он даже при тяжелых испытаниях поддерживает, старается эмоционально достаточно бережно относиться к экстрасенсам, которые проходят с ним испытания», — вспомнила она.

Экстрасенс Зираддин Рзаев добавил, что, по его мнению, смерть Виноградова — большая потеря для науки во многом именно из-за того, что, несмотря на свою авторитетность на профессиональном поприще, психиатр не стеснялся своей веры в существование паранормального.

«Виноградов — тот ученый, который научно обосновал экстрасенсорику, научно доказал это, таких ученых в России, к сожалению, очень мало. <…> Не все могут позволить себе быть в центре критики, не все хотят, чтобы их критиковали, все боятся. А Виноградов был не их тех ученых, кто будет бояться», — уверен Рзаев.

Действительно, Виноградова не раз критиковали и осуждали за то, что он открыто поддерживает как передачу «Битва экстрасенсов», так и в принципе утверждение о том, что паранормальные явления могут быть вполне реальными. Однако он продолжал убежденно и публично рассказывать о том, во что верил, — о существовании экстрасенсорики.