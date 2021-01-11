Участница «Битвы экстрасенсов» рассказала о самых запоминающихся испытаниях от Михаила Виноградова

Психиатр и криминалист Михаил Виноградов устраивал проверки участникам в самом первом сезоне «Битвы экстрасенсов». Он относился к ним бережно, старался поддерживать даже во время самых трудных испытаний. Однако общение с таким количеством наделенных силой людей могло повлиять на его здоровье, психику и внутреннее состояние, потому что оно требует больших затрат энергетики.

Об этом «360» рассказала экстрасенс, участник первой «Битвы экстрасенсов» Дарья Миронова.

«Он такой человек, что даже при тяжелых испытаниях поддерживает, старается как-то эмоционально достаточно бережно относится к экстрасенсам, которые проходят с ним испытание. С точки зрения своей работы он выполнял все достаточно грамотно и вполне корректно, я плохого ничего сказать не могу», — отметила она.

Миронова рассказала, что Виноградов был хорошим психоаналитиком, умело анализировал людей. Как человек он был достаточно искренний, открытый, отзывчивый, располагающий к себе.

«Но возраст есть возраст, я думаю, у него все шло по его судьбе. То есть все шло, как должно было произойти, учитывая его возрастные особенности, его энергетические моменты — потому что он работал с большим количеством экстрасенсов, и это требует большого количества ресурсов, отдачи. Это могло сказаться на его здоровье, психике и внутреннем состоянии в том числе. Потому что работа с людьми, которые обладают какими-то внутренними способностями, всегда требует большой отдачи», — отметила Миронова.

Она рассказала, что из работы с ним запомнила два ярких момента. Один из них — первое испытание, когда никто не знал, чего ожидать, потому что речь идет о самом первом сезоне шоу. Тогда Виноградов показывал разные конверты — нужно было увидеть или угадать, почувствовать определенные рисунки, которые были в них спрятаны. Миронова отметила, что сильно волновалась, потому что для нее это был словно экзамен. Потом он показал фотографию и спросил, что экстрасенс может сказать об этом человеке. Она сразу поняла, что на фото сам Виноградов, просто в молодости.

«Самое яркое в его общении — это когда мы пришли в квартиру, где женщина покончила с собой. Ее сын сидел на этом испытании, и это был достаточно волнительный момент, потому что он присутствовал на этом испытании. Нужно было посмотреть фотографии той женщины и сказать, как она умерла», — заключила Миронова.

О смерти Михаила Виноградова стало известно 11 января. По предварительной информации, он скончался еще 1 января после длительной болезни.