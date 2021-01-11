Участница «Битвы экстрасенсов» рассказала о самых запоминающихся испытаниях от Михаила Виноградова
Об этом «360» рассказала экстрасенс, участник первой «Битвы экстрасенсов» Дарья Миронова.
«Он такой человек, что даже при тяжелых испытаниях поддерживает, старается как-то эмоционально достаточно бережно относится к экстрасенсам, которые проходят с ним испытание. С точки зрения своей работы он выполнял все достаточно грамотно и вполне корректно, я плохого ничего сказать не могу», — отметила она.
Миронова рассказала, что Виноградов был хорошим психоаналитиком, умело анализировал людей. Как человек он был достаточно искренний, открытый, отзывчивый, располагающий к себе.
«Но возраст есть возраст, я думаю, у него все шло по его судьбе. То есть все шло, как должно было произойти, учитывая его возрастные особенности, его энергетические моменты — потому что он работал с большим количеством экстрасенсов, и это требует большого количества ресурсов, отдачи. Это могло сказаться на его здоровье, психике и внутреннем состоянии в том числе. Потому что работа с людьми, которые обладают какими-то внутренними способностями, всегда требует большой отдачи», — отметила Миронова.
Она рассказала, что из работы с ним запомнила два ярких момента. Один из них — первое испытание, когда никто не знал, чего ожидать, потому что речь идет о самом первом сезоне шоу. Тогда Виноградов показывал разные конверты — нужно было увидеть или угадать, почувствовать определенные рисунки, которые были в них спрятаны. Миронова отметила, что сильно волновалась, потому что для нее это был словно экзамен. Потом он показал фотографию и спросил, что экстрасенс может сказать об этом человеке. Она сразу поняла, что на фото сам Виноградов, просто в молодости.
«Самое яркое в его общении — это когда мы пришли в квартиру, где женщина покончила с собой. Ее сын сидел на этом испытании, и это был достаточно волнительный момент, потому что он присутствовал на этом испытании. Нужно было посмотреть фотографии той женщины и сказать, как она умерла», — заключила Миронова.
О смерти Михаила Виноградова стало известно 11 января. По предварительной информации, он скончался еще 1 января после длительной болезни.