Скончался психиатр и криминалист Михаил Виноградов из «Битвы экстрасенсов»

11 января стало известно, что скончался российский СМИ-эксперт, психиатр и криминалист Михаил Виноградов. По предварительным данным, он умер еще 1 января 2021 года, однако информации об этом не появлялось.

О смерти Виноградова сообщили в социальной сети «ВКонтакте» программы «Битва экстрасенсов», в котором он снимался.

«Пришло печальное известие: 01.01.2021 умер Михаил Викторович Виноградов — психиатр-криминалист, принимавший участие в качестве наблюдателя в ранних сезонах „Битвы экстрасенсов“. Ему было больше 80 лет», — отметили в сообщении.

В Центре правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях, который основал Виноградов, информацию подтвердили. Там сообщили ТАСС, что он умер в Москве после продолжительной болезни в возрасте 82 лет. При этом точную причину смерти пока не сообщили. Источник «360» в экстренных службах подтвердил смерть Виноградова 1 января и уточнил, что причиной стала коронавирусная инфекция.