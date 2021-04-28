Болгарская прокуратура заявила, что расследует дела о взрывах, произошедших в период с 2011 по 2020 год в разных точках страны. Главные подозреваемые — шесть россиян, «предполагаемые сотрудники ГРУ». Оглашенные доказательства вызывают сомнения, а на предприятиях, принадлежащих известному болгарскому торговцу оружием, находили нарушения правил хранения боеприпасов.

На брифинге по вопросам национальной безопасности главный прокурор Болгарии Иван Гешев заявил, что на протяжении многих лет силовые ведомства республики расследовали ряд взрывов на складах и заводах по производству и утилизации взрывчатых веществ. На четырех из них правоохранители нашли сходства, о которых теперь было решено рассказать широкой публике. Есть в деле и подозреваемые: шесть человек с российским гражданством.

Хронология взрывов

Первый случай был еще 12 ноября 2011 года в селе Ловнидол. Там взорвался склад компании EMCO, уничтоженные боеприпасы должны были отправиться в Грузию. Владельцем компании, которая использовала склад, был известный болгарский торговец оружием Эмилиян Гебрев.

Следующий взрыв, который Болгария инкриминирует россиянам, прогремел 21 марта 2015 года в поселке Иганово. Пострадал государственный объект — Вазовский машиностроительный завод «Сопот», производивший противотанковые боеприпасы, зенитные ракеты и другое оружие, сообщает Генпрокуратура. По данным Минэкономики, часть оружия принадлежала той же компании ЕМСО.

Третий взрыв случился там же через три недели, 14 апреля 2015-го, был уничтожен целый цех по производству боеприпасов, но человеческих жертв, как и в двух предыдущих случаях, не было.

Четвертый — и пока последний взрыв, который инкриминируют группе россиян, был в городе Мыглиж, на складе завода «Арсенал», в 2020 году. Пострадавший завод по производству детонаторов и запальных капсул числился стратегическим объектом Болгарии.

«Доказательства»

«Доказательств» причастности россиян к взрывам не много, и пока вся информация, которую огласила болгарская Генпрокуратура, остается предположительной. Еще в мае 2015 года, по заявлению ведомства, часть улик по взрывам была утрачена — в здании бывшего Института специальной техники в Софии начался пожар. Экспертиза показала, что «возгорание возникло не в результате самовозгорания», однако более конкретной причины не называют.

Другим сходством, объединяющим четыре дела, прокуратура назвала тот факт, что конкретных причин взрыва ни на одном из мест происшествия выявить не удалось. При этом каждому взрыву предшествовал пожар. Причины пожаров тоже установить не удалось.

По версии следствия, огонь был нужен для включения сигнализации и своевременной эвакуации рабочих с объектов. Тот факт, что во всех четырех взрывах не пострадал ни один человек, тоже считают доказательством того, что организовывали их одни и те же люди.

Также известно, что боеприпасы, которые были уничтожены во всех четырех взрывах, должны были отправиться в Грузию и на Украину. По версии генпрокуратуры Болгарии, обвиняемые россияне устраивали взрывы именно для того, чтобы не дать оружию дойти до покупателей на Украине и в Грузии.

Помимо взрывов, в деле против шести россиян также оказалось обвинение в отравлении трех граждан Болгарии, а также «тяжкие преступления на территории зарубежных стран». По делу об отравлении даже были три конкретных подозреваемых, которые, по версии следствия, «скорее всего, принадлежат к Главному разведывательному управлению РФ».

Из доказательств, указывающих на причастность россиян к взрывам, ведомство отмечает только то, что все шесть человек находились в Болгарии на момент каждого из взрывов или отравлений. Связать россиян хотят и со взрывами в чешской деревне Врбетице, где, по информации прокуратуры, также хранились боеприпасы компании ЕМСО.

Кто такой Эмилиян Гебрев

Владельца компании ЕМСО Эмилияна Гебрева СМИ называют болгарским торговцем оружием. Россиян обвиняют в двух попытках его отравить. Гебрев действительно сообщал о нескольких попытках лишить его жизни. В 2015 году его якобы дважды пытались отравить: в ресторане центре Софии, а затем в собственном доме на побережье Черного моря, передает издание Respekt. Виновных найти не смогли, дело закрыли, а снова занялись им после отравления Скрипалей в Солсбери в 2018 году.

Когда появились новости о вновь всплывшем деле о взрывах в Болгарии, Эмилиян Гебрев опровергал, что его оружие, в том числе и то, которое было уничтожено во Врбетице, предназначалось для отправки на Украину, пишет газета Aktuálně.cz.

Однако спустя несколько дней оружейный барон изменил свои показания. В своем письме в редакцию The New York Times он объяснил, что на складах во Врбетице все же хранилось его оружие, которое предназначалось Украине после 2014 года. При этом, по данным издания, в компании ЕМСО также заявляли, что «Украина — суверенное государство со всеми законными правами на защиту и никаких ограничений на поставку военной техники нет».

Болгарские СМИ называют Эмилияна Гебрева приближенным бывшего премьер-министра Ивана Костова. Основными направлениями экспорта боеприпасов со стороны Гебрева указывают Эфиопию и Эритрею, а также Пакистан и Грузию. Из-за того, что торговец оружием поставлял припасы, например, в Пакистан во время вооруженного конфликта с Индией, Болгария попала в скандал, так как отношения с Индией у страны были более крепкими.

Кроме того, Гебрева подозревали в тайных поставках «товаров двойного назначения» в Сирию. В конце 2020 года эксперты ООН обнаружили на вооружении у ливийских боевиков снаряды, произведенные на болгарском заводе «Арсенал». Экспорт оружия в Ливию запрещен международными соглашениями, такая торговля нарушает резолюцию Совбеза ООН 1970 года о помощи народу Ливии и санкциях в отношении режима Муаммара Каддафи.

В самой Болгарии к Гебреву тоже есть вопросы. По данным издания Vesti.bg, оружейного барона привлекали за отмывание денег при покупке фирмы, на него также было возбуждено уголовное дело по обвинению в создании ОПГ. А в 2017 году на складах, принадлежавших Гебреву, комиссии нашли нарушения правил хранения боеприпасов и ряд других серьезных недостатков, из-за чего у бизнесмена даже временно отобрали лицензию.