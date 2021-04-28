Болгария заподозрила шестерых россиян в организации взрывов на оружейных заводах

Прокуратура Болгарии подозревает шестерых россиян в четырех взрывах на оружейных заводах. Они произошли с 2011 по 2020 год.

На оружейных заводах хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя главного прокурора республики Сийку Милеву.

«Есть определенное сходство в четырех взрывах на заводах по производству боеприпасов, уничтожена продукция, которая должна была вывозиться в Грузию и на Украину. На основании данных расследования можно сделать обоснованное предположение о взаимосвязи между взрывами в Болгарии, попыткой отравления трех болгарских граждан и взрывами в других странах», — сообщил прокурор.

Милева заявила, что шестеро российских граждан находились на территории Болгарии в дни, близкие к датам взрывов и покушения на Гебрева.

В прошлом году официальный представитель МИД России Мария Захарова после заявления болгарской стороны отмечала, что доказательная база очень слабая, а обвинения Софии она назвала антироссийской кампанией.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обвинил российские спецслужбы в причастности к взрывам на военных складах во Врбетице в 2014 году. Однако президент Чехии Милош Земан заявил, что следователи рассматривают две версии о причинах взрывов. Первый вариант — это неосторожное обращение с боеприпасами и второй — что ответственность лежит на агентах иностранных спецслужб. При этом чешский лидер отметил, что в отчетах контрразведки не было ни слова о присутствии «российских агентов».