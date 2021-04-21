От России потребовали компенсацию за взрыв во Врбетице. Но считать долги не в пользу Чехии

Отголоски взрыва семилетней давности во Врбетице в 2021 году становятся все отчетливее. Чешские депутаты потребовали от России компенсацию в миллиард чешских крон, хотя доказательств причастности Москвы к событиям на складе боеприпасов нет. В Госдуме к подобным заявлениям отнеслись с иронией и заявили, что могут вспомнить долги чехов России за 100 лет.

Депутаты нижней палаты парламента Чехии на законодательном уровне предложили правительству взыскать с России компенсацию за взрывы на военной базе во Врбетице в 2014 году. Стоимость работ по перевозу оставшегося вооружения и боеприпасов на другие базы и ликвидации ущерба от взрывов оценили в миллиард чешских крон — более 46 миллионов долларов. Однако официальных цифр о размере предполагаемой компенсации пока озвучено не было.

Чешские власти объявили о том, что к взрывам могут быть причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которые также стали фигурантами дела об отравлении Скрипалей в Солсбери в 2018 году. Чехия уже обратилась к НАТО в надежде провести очередную встречу союзников, чтобы решить, что необходимо предпринять в отношении России. Чешские власти обвинили Россию в «нарушении суверенитета и национальной безопасности».

Без фактов

Российские власти назвали заявление Праги «маразматическим», абсурдным и голословным: никаких подтверждений причастности Москвы к взрывам семилетней давности нет. Более того, Чехия сначала пообещала рассекретить материалы расследования этого происшествия, а затем отказалась от своих слов.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в разговоре с «360» согласился с тем, что обвинения в адрес России не имеют под собой доказательств. При этом, по мнению парламентария, этот конфликт спровоцирован извне и не отвечает интересам России и Чехии.

«Я думаю, просто на волне антироссийской истерии, которая поднялась в Чехии из-за такого беспрецедентного дипломатического демарша со стороны правительства, они делают подобное заявление», — объяснил он.

Нужно искать варианты урегулирования за столом переговоров, а не за счет обмена какими-то нелицеприятными высказываниями Антон Морозов.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров добавил, что гипотеза Чехии о причастности граждан России к взрывам во Врбетице не выдерживает критики.

«Я считаю, что это несерьезный разговор. Надо не в прошлое смотреть, а в будущее. И мы готовы к восстановлению нормальных отношений с Чехией, но политика всевозможных контрибуций, которые они выдвигают, вызывает удивление и изумление», — отметил Джабаров.

Симметричный ответ

Парламентарии уверены, что никакой правовой перспективы заявление Чехии не имеет, а потому всерьез говорить о дальнейшей судьбе подобных предложений затруднительно.

Они могут требовать что угодно. Это не значит, что кто-то будет выполнять эти требования. Пусть чехи успокоятся — они уже не знают, что России приписать. Тем более что парламент — это орган не исполнительной власти, а всего лишь представительной Владимир Джабаров.

Однако варианты ответных мер у России остаются. Первый заместитель председателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что РФ легко может выдвинуть встречные требования.

«Я думаю, что нам нужно будет поднять документы ряда международных конференций начала 20-х годов. Там Чичерин в свое время, Сокольников очень неплохо посчитали, сколько разных стран, участвовавших в интервенции против советской России, должны нам денег», — объяснил он.

В этом случае, по мнению парламентария, чехам придется выплачивать компенсацию России «до следующего тысячелетия».

Владимир Джабаров согласен с позицией коллеги — Россия действительно может многое вспомнить из истории прошлого века, но в необходимости этого он сомневается.

«У России тоже могут быть претензии к Чехии, мы же помним, на каких заводах ковалось немецкое оружие в годы войны. Заводы работали в полном объеме, обеспечивая вооружение, по сути, всей Германии. И что, мы теперь должны выставлять Чехии счета за то, что мы натерпелись в годы войны?» — заключил он.